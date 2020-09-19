الامارات | القرية العالمية تكشف باقات ومفاجآت الموسم الجديد: تخفيض الأسعار لضمان سعادة ضيوفنا

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تكشف باقات ومفاجآت الموسم الجديد: تخفيض الأسعار لضمان سعادة ضيوفنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية في دبي، أحد أكبر المنتزهات الثقافية بالعالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن موعد انطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد، وذلك في الثالث من أكتوبر المقبل.

وسيتم توفير الباقات بكميات محدودة حتى نفاد الكمية، إذ يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات، بعدما قررت القرية العالمية زيادة عدد الباقات التي يمكن شراؤها من قبل الضيوف لتعزيز تجاربهم خلال الموسم 25، أو تقديمها كهدايا للأصدقاء والأحبة.

وتتوافر الباقات في ثلاث فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، وجميعها توفر ذات الامتيازات ولكن بكميات مختلفة. ودعت القرية العالمية ضيوفها للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات احتفالاً باليوبيل الفضي، والتي ستكون متاحة حصراً عبر موقع فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

من جهتها، قالت مدير إدارة أول للشؤون التجارية في القرية العالمية، خديجة خليفة: «نلتزم في القرية بتوفير تجارب استثنائية لضيوفنا، بدءاً من طرح باقات كبار الشخصيات للضيوف الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر، وصولاً إلى جميع التجارب الثقافية والترفيهية التي نقدمها لهم خلال الموسم الجديد الذي ينطلق في 25 أكتوبر المقبل».

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وأضافت «نظراً للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ورغم تعزيز القيمة المضافة والامتيازات التي تقدمها الباقات لمقتنيها، فقد حرصنا هذا الموسم على تخفيض أسعار الباقات لضمان سعادة ضيوفنا. كما قمنا، بفضل الاعتماد على الأنظمة الذكية، بتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت. ويسرنا التعاون مع فيرجن ميغاستور لتوفير الباقات حصرياً عبر موقعها الإلكتروني، ما يؤكد التزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا قبل الترحيب بهم في موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية».

وتتوافر الباقات في ثلاث فئات: البلاتينية والذهبية والفضية، إذ توفر جميعها نفس المزايا ولكن بكميات متفاوتة، على أن تتوافر الباقات البلاتينية للبيع بـ 5000 درهم للباقة الواحدة، مع تميزها عن غيرها من الفئات بتوفير موقف محجوز لصاحب الباقة في منطقة مواقف كبار الشخصيات. بينما شهدت الباقات الأخرى تخفيضات خاصة لهذا الموسم، إذ يمكن الحصول على الباقة الذهبية بـ 1800 درهم، وعلى الباقة الفضية بـ 1200 درهم، فيما تبلغ قيمة المزايا التي توفرها الباقتان 4050 درهماً و3340 درهماً على التوالي.

ويتوجب على الضيوف عند الحصول على باقاتهم تفعيلها قبل زيارتهم الأولى للقرية العالمية للتمكن من تسجيل مركباتهم في النظام الذكي الذي يتعرف على المركبة بمجرد وصولها عند مداخل ومخارج منطقة المواقف ويقوم تلقائياً بفتح البوابة للمرور.

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