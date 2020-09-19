الامارات | بعد إدانته بالاغتصاب.. ملكة بريطانيا تسحب وسام فارس من هارفي واينستين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (94 عاماً)، وسام فارس من منتج الأفلام الأميركي ونجم هوليوود السابق هارفي واينستين (68 عاماً) بعد إدانته بارتكاب جرائم اغتصاب عديدة. جاء ذلك أمس في الجريدة البريطانية للقانون التي تصدر في لندن. وكانت الجائزة قد منحت إلى واينستين عام 2004 لخدماته وإنجازاته في صناعة السينما البريطانية (كفيلم المريض الإنجليزي). Advertisements وكانت مئات من النساء اتهمن واينستين بالاعتداء الجنسي عليهن. وأدانت هيئة من المحلفين في نيويورك نهاية فبراير الماضي واينستين، وحكم عليه في مارس الماضي أيضاً بالسجن مدة 23 عاماً، ويقضي حالياً العقوبة بأحد سجون نيويورك.

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