دراسة: قلة عدد ساعات النوم يتسبب في زيادة الوزن

صحة

أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن قلة عدد ساعات النوم أو حدوث اضطرابات في النوم، يفقد الشخص القدرة على التحكم في شهيته.

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وأضافت الدراسة أن هذا الأمر يضع الشخص في مواجهة المشكلات الصحية كافة، لا سيما السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30 نقطة (مستوى السمنة)، يكون متوسط النوم عندهم أقصر من الطبيعي، فضلًا عن وجود أنماط متغيرة من النوم لديهم.

وأظهرت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص ينامون 15 دقيقة أقل مقارنة مع نظرائهم الأقل وزنا.

وذكر مؤلفو الدراسة، أن النتائج توفر مزيدًا من الدلائل التي تؤكد ارتباط النوم بالوزن والصحة العامة للشخص.