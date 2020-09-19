دراسة تحذر من تناول الأطفال للمنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

حذر باحثون أمريكيون من أن تناول الأطفال للمنشطات عن طريق الفم لعلاج الربو أو أمراض المناعة الذاتية يسهم فى زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر ، وضغط الدم، فضلا عن الجلطات الدموية .

وحللت الدراسة الجديدة، التى نشرت نتائجها فى المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، سجلات أكثر من 933 ألف طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عامًا يعانون أو لا يعانون من أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض التهاب الأمعاء أو التهاب المفاصل أو الصدفية.. ومن بين أولئك الذين لا يعانون من أمراض المناعة الذاتية، كان لدى حوالي طفلين من كل ثلاثة أطفال تلقوا وصفات طبية للستيرويدات دليل على الإصابة بالربو.

وقال الدكتور"دانييل هورتون"، أستاذ مساعد طب الأطفال وعلم الأوبئة فى كلية الطب بجامعة "روتجرز": "لقد تمت دراسة معدلات الإصابة بمعدل السكر ، وضغط الدم المرتفع، والجلطات الدموية وتأثير المنشطات الفموية بين أعداد كبيرة من البالغين".

وأضاف "هناك أسباب للاعتقاد بأن هذه النتائج قد تكون مختلفة لدى الأطفال، الذين لا يميلون فقط إلى تناول المنشطات بشكل مختلف عن البالغين ولكن لديهم أيضًا مخاطر أساسية أقل بكثير لتطوير نفس هذه الحالات القلبية الوعائية والأيض.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة سمحت لهم بوضع أرقام على العلاقة بين الستيرويدات الفموية والمضاعفات النادرة ، ولكن التي يحتمل أن تكون خطيرة ، عند الأطفال".

وتوصل الباحثون إلى أن الأطفال الذين تلقوا جرعات عالية من الستيرويد عانوا من هذه المضاعفات بمعدلات أعلى بكثير من الأطفال الذين تناولوا جرعات منخفضة أو الذين تناولوا المنشطات من قبل .. ومن بين المضاعفات التي تمت دراستها ، حدث ارتفاع ضغط الدم بشكل شائع مع العلاج بالستيرويد ،وكانت كل هذه المضاعفات أكثر شيوعًا بين الأطفال المصابين بأمراض المناعة الذاتية ، بغض النظر عن تأثير الستيرويد .

وقال "هورتون": "في حين أن الأطفال الذين يتلقون جرعات عالية من المنشطات كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم أو تجلط الدم مقارنة بالأطفال الذين لا يتناولون هذه الأدوية ، فإن المخاطر المطلقة لهذه المضاعفات لا تزال صغيرة".

وأضاف: "الغالبية العظمى من الأطفال الذين يتناولون دورات قصيرة من الستيرويدات لحالات مثل الربو ، على سبيل المثال، لن يتعرضوا لهذه المضاعفات".