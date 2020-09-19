نجدة الطفل: جلسات إرشادية لأحمد حسن وزينب حول طرق التعامل مع طفلتهما

علاقات و مجتمع

علق صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة ترويع اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب لطفلتهما والتربح من خلالها.

وقال "عثمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن خط نجدة الطفل معني بتلقي البلاغات حول تعرض الأطفال للعنف والخطر والإهمال والعمل على تلافيها، مشيرًا أنهم تلقوا شكوى بخصوص فيديو ترويع أحمد حسن وزينب لابنتهما، وأنهم تقدموا بشكوى للنائب العام الذي أمر بالتحقيق في الواقعة.

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وأشار إلى أن خط نجدة الطفل يتابع بعض القنوات على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها قناة أحمد حسن وزينب، وأنهم رصدوا الفيديو، وتأكدوا من تعرض الطفلة لسوء معاملة وتوجهوا للنيابة على الفور.

وأضاف "عثمان": "اللي حصل أننا يوم 13 سبتمبر لما رصدنا الفيديو لقينا فيه شبهة استغلال للطفلة والاتجار بيها، وأبلغنا النائب العام وتم التحقيق فيها بمعرفة نيابة البساتين، والشرطة ضبطتهم يوم 16 سبتمبر وعرضتهم على النيابة اللي قررت حجزهم وطلبت تحريات قطاع الجريمة المنظمة وقطاع مكافحة الإتجار بالبشر".

وأضاف: "يوم 17 سبتمبر التقرير ورد وأثبت واقعة الإتجار في البشر وأنهم بيتعاملوا مع الطفلة إيلين بقصد استغلالها اقتصاديا وارتكاب تلك الأفعال بطريقة الإيذاء النفسي والنهاردة المستشار النائب العام وكمراعاة من النيابة للبعد النفسي والاجتماعي للأسرة استدعتهم من ديوان القسم وأعادت استجوابهم والتحقيق معاهم مرة أخرى"، لافتًا أنهما تعهدا بعدم تعريض الطفلة للخطر مرة أخرى وعدم استغلالها، وبناء عليه صدر قرار النائب العام بالإفراج عنهما بكفالة، ومتابعة المجلس القومي للأمومة والطفولة لهما.

وأكد "عثمان"، أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه من النيابة، سيتم عقد جلسات إرشاد أسري لأحمد حسن وزينب، في كيفية التعامل مع الطفلة وإبعادها عن السوشيال ميديا، وعدم إشراكها في القناة والفيديوهات التي يقدمها الزوجان.