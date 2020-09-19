بعد إحباط زواج طفلين في سوهاج.. أبرز مشاهد زواج الأطفال في مصر

علاقات و مجتمع

أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة، زواج طفلين، لم يبلغا السن القانونية، في محافظة سوهاج، وذلك قبل خروج الطفلة العروس من الكوافير.

وقالت سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفقا لبيان نشره المجلس على صفحته بفيسبوك: "خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى بلاغا عاجلا من أحد الأهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر (15) عاما بتزويجها من طفل (17) عاما، مشيرا إلى إتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس".

قام على الفور المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة حيث تم إحالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة، وقد قامت اللجنة الفرعية بتأكيد صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ، وعلى الفور تم تحرير محضر بهذه الواقعة"، لافتة إلى أن "الطفل العريس كان متوجها إلى الطفلة (العروس) بالكوافير المتواجدة به لإتمام إجراءات الزواج".

وقائع زواج الأطفال قبل بلوغ السن القانوني

لم تكن هذه الواقعة الأولى التي تظهر حفلات زفاف أطفال لم يبلغوا السن القانونية، يرصد "هُن" في التقرير التالي وقائع زواج الأطفال.

Advertisements

واقعة طفلي كفر الشيخ

واقعة طفلي كفر الشيخ "فارس وندى"، بدأت بمقطع فيديو تداوله عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خطوبة طفلين بالصف الثالث الإعدادى، يبلغان من العمر 15 عاما، فى محافظة كفر الشيخ، وقيامهما بالرقص مع بعضهما البعض خلال حفل الخطوبة، الذى أقيم لهما بمدينة دسوق.

انتفض المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأخذ التعهد اللازم على أسرتيهما لعدم إتمام تلك الزيجة قبل بلوغ السن القانونية.

زواج طفلين بمحافظة الدقهلية

ورد بلاغ للمجلس القومى للطفولة والأمومة، يفيد بزواج طفلين بمحافظة الدقهلية، العريس يبلغ من العمر 12 عامًا بالصف الأول الإعدادي، والعروس 10 أعوام بالصف الخامس الابتدائي.

تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل، وتحويله إلى لجنة حماية الطفل بالمحافظة للتأكد من صحة البلاغ، وتم أخذ إقرار على أولياء الأمور بتعهدهم بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلين السن القانونى.