مطبخ

كتب: هن - 06:36 ص | السبت 19 سبتمبر 2020

يقدم موقع "هن"، بخطوات بسيطة طريقة عمل صلصة البيتزا لتكون مثل المطاعم وألذ، ولا ينصح باستخدام الصلصة العادية لإعداد البيتزا، كي تتميز بطعمها الأصلي. المقادير 4 ثمرات طماطم متوسطة الحجم. ملعقة صغيرة بصلبودر. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة الريحان. ملعقة صغيرة زعتر. 1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة سكر. ½ ملعقة صغيرة ثوم بودر. Advertisements طريقة عمل صلصة البيتزا تغسل الطماطم جيداً، وأقطعي بها شقوق.أ يوضع ملح داخل وعاء كبير مع بعض الملح ثم يترك ليغلي على النار. وتوضع قطع من الثلج في وعاء آخر. تغمر الطماطم فى الماء المغلي على النار لمدة 30 ثانية. تخرج الطماطم من الماء المغلى بملعقة الغرف المخرمة لضمان تصفيتها من الماء الساخن. تغمر الطماطم فى وعاء من الماء المثلج لمدة 30 ثانية. يقشر الجلد من على الطماطم بسكين من أسفل الطماطم إلى أعلاها. تفرم الطماطم فى الخلاط. تضاف باقي مكونات الصلصة الخلاط أو الكبة وتمزج. توضع الصلصة مرة أخرى على النار مع بعض التوابل. تستخدم الصلصة على عجينة البيتزا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زي المطاعم.. طريقة عمل صلصة البيتزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.