استشاري تغذية: تناول الكشري بعد البليلة يسبب ارتفاع درجة الحرارة والحكة

صحة

البليلة والكشري من الأكلات التي يفضلها البعض، ولكن هل هناك أضرار من تناول البليلة بعد وجبة الكشري، أو العكس؟.

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أجاب على ذلك الدكتور محمود حسن، استشاري التغذية العلاجية، مؤكدا أن أضرار تناول هذه الأكلة تختلف من شخص لآخر، حسب حساسية الجسم، فالبعض لديهم حساسية من منتجات الألبان، حيث يحدث تخمرات في الأمعاء وغازات.

وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن"، أنه في حالة إصابة الشخص بحساسية من البقوليات تزيد الحساسية من البليلة، متابعا: "يمكن أن يصاب الشخص بتلبك معوي نتيجة تناول الوجبتين مباشرة".

وأوضح عند تجميع هذه الأصناف لشخص مصاب بالحساسية، تظهر بعض الأعراض التي تختلف من شخص لآخر منها ارتفاع درجة الحرارة، وحكة في الجلد.