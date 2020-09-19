مفتي الجمهورية: تعطر المرأة سلوك حضاري ومن المطلوبات الشرعية

فتاوى المرأة

قال شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن التعطر يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، متابعًا: "التعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضاري".

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وأشار المفتي إلى أن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت للنظر، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور.

وفي سياق آخر، أكد مفتي الجمهورية، أنه لابد من وجود روح التكاتف بين الجميع، موضحًا أنه لابد أن نقف في تكاتف لمواجهة التحديات.

وأشار إلى أنه لابد من لفظ الشائعات والأكاذيب وعدم ترديدها، حيث إنه إذا تركنا أعداء الوطن يغرقون السفينة فنحن بذلك نبيع الوطن، وأنه يجب ألا يردد أحدًا أي شائعة يمكن أن تخل بأمن الوطن.

وأوضح أنه إذا كان الشعب المصري على قلب رجل واحد ومدركا للتحديات التي تواجهنا داخليا أولا، يصبح التحدي الخارجي لا قيمة له أمام صمود الجبهة الداخلية.