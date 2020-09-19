كتب: هن - 03:25 ص | السبت 19 سبتمبر 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل باذنجان بانيه، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل. مقادير عمل باذنجان بانيه باذنجان رومي حلقات. 6 ملاعق كبيرة زبدة. 1 كوب بقسماط. بيض. ربع كوب بارميزان مبشورة. ربع ملعقة صغيرة بابريكا. Advertisements نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة. نصف ملعقة صغيرة بهارات إيطالي. طريقة عمل باذنجان بانيه يخفق البيض ويتبل بملح وفلفل. يتبل البقسماط بملح وفلفل وبابريكا وثوم بودرة وبهارات وجبنة بارميزان. يغلف الباذنجان في بيض وبقسماط. يقلى في زيت وزبدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الباذنجان بانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.