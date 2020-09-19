قليل السعرات الحرارية.. فوائد القرع العسلي

صحة

توجد العديد من الفوائد للقرع العسلي حيث يمتلك فوائد صحية كثيرة، ويعد كنزا من المعادن والفيتامينات. ومن فوائد القرع العسلي الأخرى كما أوردها موقع "health line": Advertisements يحقق رشاقة الجسم يساعد على التمتع بالرشاقة ويمد الجسم بالعناصر المغذية. يمد الجسم بالمعادن القرع العسلي يعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والزنك وفيتامين C. مفيد لصحة العين والبشرة يعد القرع العسلي غنيا بمادة "البيتا كاروتين"، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة وتتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، ما يجعلها مفيدة لصحة العين والبشرة والشعر بصفة خاصة. قليل السعرات الحرارية يمتاز القرع العسلي بأنه قليل السعرات الحرارية والدهون، حيث تحتوي 100 جرام منه على نحو 26 سعراً حرارياً فقط و0.6 جرام من الدهون، فضلاً عن أنه سهل الهضم ويساعد على إدرار البول.

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