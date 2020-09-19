كتب: هن - 02:06 ص | السبت 19 سبتمبر 2020

حضري لأسرتك على طاولة طعامك الأساسية الكبدة بالطريقة الإسكندراني، بخطوات الشيف "أميرة شنب". مقادير الكبدة الإسكندراني نصف كيلو كبدة. جرجير. عيش بلدي. ملح. فلفل أسود. Advertisements فلفل أحمر حار. فلفل أخضر. خل. ثوم مفروم. زيت. عصير ليمون. كوب طحينة. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني اخلطي الطحينة والبقدونس والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل ثم تفرم. ضيفي الخليط على الكبدة ويتم رفعهم على النار. تُقلب حتى تنضج الكبدة ثم تُقدم في الخبز البلدي.

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