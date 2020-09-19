علاقات و مجتمع

Advertisements كشف الفنانة ليلى زاهر، حقيقة شرب والدها للسجائر، قائلة: "بيشرب كتير وده بيضايقني وبتتعبني"، وجاء ذلك خلال لعبة "لحظة الحقيقة"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر شاشة "cbc". ورد الفنان أحمد زاهر، بأنه يفضل الأكل الصحي، "مش بعمل أي حاجة وحشة في حياتي إلا السجاير". وتابع: "أنا مضايق فيها من نفسي، وربنا هيقدرني أني اسيطر على المشكلة دي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ليلى زاهر: والدي بيشرب سجاير كتير.. والأخير: الحاجة الوحشة اللي في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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