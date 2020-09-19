بعد انفصالها عن أحمد مجاهد.. مروة ناجي تكشف زواجها من رجل أعمال

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة مروة ناجي، عن زواجها للمرة الثانية، بعد أن هنأت زوجها رجل الأعمال محمد البطران بعيد ميلاده عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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تكتمت مروة ناجي، تماما أخبار زواجها، ولم تعلن عنه وقت عقد القران، ولكنها أفصحت عنه خلال الساعات الماضية قائلة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا.. بحبك أوي.. وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا".

كانت مروة ناجى قد أعلنت عن انفصالها بصورة نهائية عن زوجها أحمد مجاهد، بعد نحو 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمى فى مارس 2019.

ونشرت المطربة الشابة عبر تويتر "سامحونى لنشر هذا الخبر بعد انفصال لأكثر من عام ونصف، لكن كما فى الزواج من إشهار كان لابد عند الطلاق أيضا من الإشهار بعد مرور 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمى، وذلك لإعلام الجميع بأنه اكتمل النصيب إلى ذلك... الحمد لله على كل شىء".