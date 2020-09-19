الرداد: راجع أنا وإيمي من شهر العسل لقينا واحد بيقولنا مبروك الحمل

علاقات و مجتمع

أكد الفنان حسن الرداد، أن الشائعات التي طالته وزوجته إيمي سمير غانم، لم تتوقف يوما، حتى أثناء عودتهما من شهر العسل: "لقيت واحد بيوقفني في المطار وبيقولي مبروك، افتكرته بيباركلي على الزواج، لقيته بيقولي هي مش إيمي حامل؟".

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وأضاف "الرداد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن شائعات انفصاله عن زوجته إيمي رددها عدد كبير من الجمهور، وهو الأمر الذي لم يحدث، غير أنه لم يقم بالرد على تلك الشائعات إلا بعدما وصلت لأقرب أقربائه ما اضطره للرد عليهم عبر نشره لصورته مع زوجته أثناء حضورهما العرض الأول لفيلم "توأم روحي"، وكتب على الصورة "وراء كل رجل عظيم امرأة"، وهو الأمر الذي لم يتوقف عند هذ الحد، بل قام بعض الأشخاص بالترويج بأنه وإيمي قد انفصلا مدة عام، ولكنه قام بردها مرة أخرى.

وأكد "الرداد"، أنه غير متابع لما يتردد حوله أو حول حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مش برد خالص، ومش بعرف إيه اللي بيتقال عني، لكن عندي ناس معجبين بيتواصلوا معايا دائما وبيردوا نيابه عني، وأنا مكنتش برد".

وأوضح أنه بعدما طالت الشائعات حياته الشخصية، سعى لتكذيب ذلك بشكل قوي عبر حضورهما معا للعرض الرسمي للفيلم "توأم روحي".