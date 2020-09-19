علاقات و مجتمع
أكدت الفنانة ليلى زاهر، أنه تغار على والدها الفنان أحمد زاهر من المعجبات، موضحة أنها لا تحب الاصطناع في المشاعر.
وأضافت "ليلى"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، عبر فضائية "cbc": "مبتكسفش وبقولها إيه فيه إيه"، مشيرة إلى أن حال معرفة والدتها بهذه المواقف سترد بطريقة طبيعية على أنهم معجبين لوالدها فقط، حيث إن والدتها متفهمة لهذه الأمور.
وكشفت عن أحد المعاكسات التي تعرض لها والداها الفنان أحمد زاهر: "بنت بتقوله أنا بحب أوي، وخد كلم واحدة صحبتي بتحبك"، ورد الفنان أحمد زاهر: "بتغير أكتر من مامتها".
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى زاهر: بغير على بابا من المعجبات.. ويرد: بتغير أكتر من مامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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