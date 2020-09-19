إيمي سمير غانم: حسن قاعد مؤدب مش عايزة انكشه

علاقات و مجتمع

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قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إن فيلم "تؤام روحي" هو فيلم جيد بشكل كبير، وتعتبره تحفه درامية: "مفيش حاجة حلوة كده جت بقالنا كتير فيها رومانسية وحاجات حلوة، الفيلم ده من أحلي الأفلام اللي جت عموما".

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها تتمني بأن يقدم الفنان حسن الرداد أفلام أكشن وكوميدي ورومانسي: "أنا أول حاجة قولتهاله لما شوفت الفيلم أن الفيلم حلو أوي، وأحمد السبكي بقي شقي أوي في الرومانسي"، موضحة أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الكثير من الفنانين والذين غابوا عن الأعمال الدرامية في رمضان الماضي: "أنا هفضل في البيت لحد ما يقولوا أن كورونا خلصت".

وتابعت: "حسن قاعد مؤدب مش عايزة انكشه، وأنا مستغربة من الجاكتتين اللي قاعدين قدامي في البرنامج ده".