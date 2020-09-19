حسن الرداد: لو وقعت في مشكلة مش هتصل بـ إيمي

علاقات و مجتمع

قال الفنان حسن الرداد، إنه بعد غنائه في فيلم "زنقة ستات"، طلب منه الكثيرون أن يتجه إلى مجال الغناء وإقامة حفلات، متابعًا: "محطتش الموضوع في دماغي، وممكن أعيد التفكير تاني".

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وأضاف "الرداد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي حال قام بالغناء سينتهج نهج الفنان الكبير أحمد زكي، حيث سيكون مجرد "مؤدي" بالأغاني التي سيظهر فيها، موضحا أنه منذ الصغر يهوى سماع الأغاني الشعبية وغيرها من مختلف الأغاني المصرية والعالمية، ومطربه المفضل "حكيم".

وأكد أنه في حال وقع في مشكلة لن يتصل بزوجته لطبيعتها في عدم الرد على الهاتف، ولكنه سيقوم بمهاتفه شقيقته طالبا منها أن تنقذه.

وأدى الرداد خلال الحلقة إحدى أغنيات الفنان "حكيم".