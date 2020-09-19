الامارات | #النصف_الحلو.. «أم سي أم» تطرح مجموعتها لخريف وشتاء 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «أم سي أم» تطرح مجموعتها لخريف وشتاء 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دار الأزياء الألمانية الفاخرة «أم سي أم» مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2020. تحتفي هذه الحملة الجديدة بالسفر على اختلاف أشكاله وتشيد بحرية الحركة من خلال إعادة صياغة الوجهات الرقمية والخيالية والفعلية بلمسة عصرية.

تزاوج علامة «أم سي أم» في هذه المجموعة بين روح الشباب والجرأة، حيث صوّرت أربعة أبطال يجوبون عالماً بعيداً عن الواقع ويتشاركون في ابتكار عوالم وشخصيات جديدة.

تم تصوير الحملة في برلين بعدسة تيموثي شومبورغ، والفيديو بعدسة المصور فيليكس آرون وقد تولى دوجوكان نيسانير تنسيق الأزياء، احتفاءً بريادة العاصمة الألمانية في عالم الإبداع وبتوسُّع مجتمع مبدعي علامة «أم سي أم».

Advertisements

تشمل حملة ومجموعة موسم خريف وشتاء 2020 تشكيلة كاملة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات الرجالية والنسائية إلى جانب التصاميم التي تلائم «الجندرين». تتجلى روح الترف الثورية قلباً وقالباً في الحملة والمجموعة، من خلال المواد والألوان والنقشات الجديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news