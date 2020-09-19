- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «أم سي أم» تطرح مجموعتها لخريف وشتاء 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دار الأزياء الألمانية الفاخرة «أم سي أم» مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2020. تحتفي هذه الحملة الجديدة بالسفر على اختلاف أشكاله وتشيد بحرية الحركة من خلال إعادة صياغة الوجهات الرقمية والخيالية والفعلية بلمسة عصرية.
تزاوج علامة «أم سي أم» في هذه المجموعة بين روح الشباب والجرأة، حيث صوّرت أربعة أبطال يجوبون عالماً بعيداً عن الواقع ويتشاركون في ابتكار عوالم وشخصيات جديدة.
تم تصوير الحملة في برلين بعدسة تيموثي شومبورغ، والفيديو بعدسة المصور فيليكس آرون وقد تولى دوجوكان نيسانير تنسيق الأزياء، احتفاءً بريادة العاصمة الألمانية في عالم الإبداع وبتوسُّع مجتمع مبدعي علامة «أم سي أم».
تشمل حملة ومجموعة موسم خريف وشتاء 2020 تشكيلة كاملة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات الرجالية والنسائية إلى جانب التصاميم التي تلائم «الجندرين». تتجلى روح الترف الثورية قلباً وقالباً في الحملة والمجموعة، من خلال المواد والألوان والنقشات الجديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | #النصف_الحلو.. «أم سي أم» تطرح مجموعتها لخريف وشتاء 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.