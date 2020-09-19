الامارات | وفاة ونستون جروم صاحب «فورست جامب» عن 77 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ونستون جروم صاحب «فورست جامب» عن 77 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المؤلف ونستون جروم مؤلف رواية «فورست جامب»، المأخوذة منها قصة فيلم شهير يحمل الاسم نفسه، بطولة توم هانكس، عن عمر ناهز 77 عاماً، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية أول من أمس.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن عمدة مدينة فيرهوب بولاية ألاباما كارين ويلسون قولها، إن ونستون جروم توفي ليل الأربعاء في مسقط رأسه بالمدينة، وقالت كارين ويلسون لشبكة «سي إن إن»: «ليس لدي أي تفاصيل في الوقت الحالي، لكنه توفي ليلة الأربعاء الماضي. نشعر بحزن شديد لسماع هذا. هو بالتأكيد رمز عندنا».

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ووفقاً لمنصة «إيه إل دوت كوم» الإخبارية المحلية، كانت حياة جروم مثل حقيقة أنه خدم في حرب فيتنام، موازية في بعض الأحيان لحياة الشخصية الرئيسة في روايته لعام 1986 التي تحولت إلى فيلم عام 1994، والتي أدى فيها توم هانكس الدور الرئيس.

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