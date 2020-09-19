الامارات | جائزة نوبل للحماقة تذهب لـ «الحواجب النرجسية» و«الحشرات»

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شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة نوبل للحماقة تذهب لـ «الحواجب النرجسية» و«الحشرات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز باحثو دراسة الحواجب النرجسية وباحثو الحشرات الذين يخشون العناكب وبحث استنشاق التمساح للهيليوم وأبحاث أخرى بجائزة نوبل للحماقة العلمية لهذا العام.
وتم تنظيم الدورة الـ30 للجوائز السنوية، التي وصفها المنظمون بأنها بمثابة تقدير للإنجازات العلمية التي «تجعل الناس يضحكون ثم يفكرون»، عبر الإنترنت، بدلاً من الحفل التقليدي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفاز باحثون من كندا والولايات المتحدة بجائزة علم النفس من خلال طريقتهم في اكتشاف النرجسيين باستخدام فحص الحاجب. وذهبت جائزة علم الحشرات إلى باحث أميركي عن مجموعة الأدلة التي قدمها حول خوف علماء الحشرات الذين يدرسون الحشرات من العناكب.
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