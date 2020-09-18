سائقة التروسيكل تبكي على الهواء: "كنت بحس إني قليلة بسبب نظرات الناس"

علاقات و مجتمع

بكت ناهد سائقة التروسيكل، التي تنفق على خمسة بنات، على الهواء، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور".

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وقالت ناهد: "حاسة بالسعادة إن حد كلمني، كنت بحس من نظرات الناس إني قليلة شوية"، ليرد عليها مقدم البرنامج قائلًا: "أنتِ كبيرة وفوق راسنا يا مدام ناهد، ربنا فوق الكل، وأنا معجب بتجربتك".

وحول أصعب المواقف التي تعرضت لها، قالت ناهد: "في اليوم الأول لعملي على التروسيكل، استوقفني ضابط مرور وطلب مني الرخصة، لم أكن أحمل الرخصة، فشعرت بالخوف الشديد، لأنها كانت تتطلب مبلغًا كبيرًا، بالإضافة إلى 1200 قسط التروسيكل، والمصاريف التي تطلبها بناتي".

وتابعت، أنها تعمل طيلة ساعات اليوم، لكي تستطيع الإنفاق على بناتها: "محدش بيخبط على بابنا، أنا لوحدي في الدنيا ومعانا ربنا، بنحت في الصخر عشان محدش يقولي اديني".