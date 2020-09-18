كتب: هن - 11:07 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020

له مذاق مختلف لذلك يعتبر الكشري من الأطعمة المفضلة، وإن كان من الأكلات التي تحتاج إلى جهد في إعدادها، لذلك تقدم لكِ "هُن" طريقة عمل الكشري في المنزل. المكونات كوب عدس بني. 200 جرام مكرونة سباجيتي. 200 جرام مكرونة مقصوصة. 200 جرام شعيرية. كوب حمص. 2 كوب أرز. 1/2 كوب زيت. كيلو طماطم. 1/2 كيلو بصل. شطة. Advertisements 2 فص ثوم. 2 ملعقة كبيرة ملح. 1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون. طريقة التحضير ينقع الأرز، ويغسل ويصفى. يشوح الأرز في الزيت، ثم يغطى بقدر من الماء ويترك لينضج. يقطع البصل شرائح، ويقلى في زيت ثم يترك ليصفى تماما على مناشف ورقية. يسلق العدس حتى ينضج ويضاف إليه الكمون، ثم الملح بعد التأكد من نضجه. يصفى العدس من الماء، ويضاف عليه القليل من زيت قلي البصل ويقلب. تسلق المكرونة ثم تغسل وتصفى، ويرش عليه القليل من زيت قلي البصل. تحمر الشعيريّة بالقليل من زيت البصل ليصبح لونها ذهبيّا، ثمّ يضاف إليها الأرز الناضج،والملح والكمّون. يفرم الثوم، وتعصر الطماطم في الخلاط، وتصفى.

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