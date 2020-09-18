تقوية المناعة.. تعرف على فوائد الكشري والبليلة

صحة

يمتلك الكشري والبليلة العديد من الفوائد بالنسبة للصحة، حيث يحتويان على العديد من المكونات الغذائية المليئة بالعناصر المفيدة للجسم وتساهم في تحسين العديد من وظائفه.

ويعتبر الكشري من الأكلات الشعبية المفضلة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل العدس والحمص والبصل وغيرها، لذلك نقدم لكِ فوائد الكشري للصحة.

وأوضحت الدكتورة غادة صالح، استشاري التغذية العلاجية أن الكشري له العديد من الفوائد لاحتوائه على عدد كبير من المواد الغذائية مثل المكرونة، الشعرية، الأرز، العدس، الحمص، والبصل، الكمون، الثوم، الخل، فلكل عنصر من هذه العناصر فوائد.

وأضافت خلال حديثها لـ "هُن"، أن الكشري يحتوي على العناصر الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المثبطة لنشاط الخلايا السرطانية، وتناول الحمص والعدس يقلل من معدلات الإصابة بسرطان القولون.

ويحتوي الكشري على العدس الذي يعمل على تقوية المناعة وهو من المواد الغنية البروتين، والحديد، ويعمل على علاج الأنيميا أو الضعف العام.

أما البليلة تعتبر من الحلويات التي يفضلها البعض لفوائدها المختلفة على الصحة ومذاقها الرائع، ومن فوائد البليلة بحسب موقع "daily medical" الطبي.

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زيادة التركيز

تحتوى البليلة على العديد من المواد الغذائية التي تعمل على زيادة التركيز لاحتوائها على اللبن والزبيب لذلك يجب الحرص على تناولها في وجبة الإفطار.

بناء العضلات

تساعد البروتينات في القمح على الحفاظ على الوزن وتقوية العظام والعضلات، لا سيما نوع البروتينات المتواجد في البليلة.

أمراض القلب

يساعد تناول البليلة في الحماية من أمراض القلب، كما انها تمنع ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

من فوائد تناول البليلة في وجبة الإفطار الوقاية من الأمراض وخاصة سرطان القولون.

الوقاية من كورونا

ووفقا لما قاله الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، خلال لقائه ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، من أبرز فوائد البليلة، أنها تقي من الإصابة بفيروس كورونا، لقدرتها على تقوية المناعة