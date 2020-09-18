بعد سنوات من الانفصال.. براد بيت وجينيفر أنيستون يجتمعان مجددا

علاقات و مجتمع

على الرغم من انفصالهما منذ سنوات طويلة عقب قصة حب توجها الزواج الذي لم يكتمل، عاد براد بيت وجينيفر أنيستون، ليجتمعا مجددا على الشاشة، أمس الخميس، لمشاهدة الفيلم الرومانسي الكوميدي 1982 Fast Times At Ridgemont High، من بطولة الممثل الأمريكي شون بين، والذي تم عرضه أول مرة عام 1982.

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وشارك الزوجان السابقان الشاشة معًا خلال قراءة أحداث المشاهد، والذي يعد أول لقاء فني لهم بعد 19 سنة من الانفصال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تيك توك"، فضلا عن الحسابات الرسمية لمؤسسة "بنس كور".

وكان آخر ظهور لبراد بيت أمام زوجته السابقة جنيفر أنيستون عندما حل ضيفا بمشهد في المسلسل الشهير "فريندز".

وكانت جينيفر أنيستون تزوجت براد بيت عام 2000، عقب قصة حب، إلا أنه ارتبط بالفنانة أنجلينا جولي، خلال مشاركتهما فيلم Mr & Mrs Smith لينفصل عن زوجته جينيفر عام 2005.