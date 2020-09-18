احذري المونيكير.. إليكِ ما يحدث بعد 10 ساعات من وضعه على الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تحب كل فتاة أن تهتم بيدها وتقدم لها وسائل العناية الكاملة وتزيينها بطلاء الأظافر، فهي تمنح إطلالتها لمسة أنثوية أنيقة، ولكن هل سألتي نفسك عن أن للطلاء أضرار سلبية على الجسم وصحته؟

أشارت دراسة أمريكية حديثة أن طلاء الأظافر يعرض حياة السيدات للخطر لاحتوائه على المواد السامة التي تسبب بعض المشاكل، ومنها اضطرابات في الغدة الدرقية، وإليك ماذا يحدث للجسم بعد 10 ساعات من تطبيقه على الأظافر وفقا لموقع "holistic living home".

تؤثر المادة السامة بعد تطبيقها على الجلد فتصل إلى الدم وتؤثر بالسلب على وظائف الهرمونات على عملية الأيض، وتبين ذلك بعد إجراء الدراسة التي شملت 26 امرأة بعد مرور 10 ساعات من تطبيقه.

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اكتشف الباحثون وجود العنصر السام TPHP وهو ثلاثي فينيل الفوسفات والذي يرتفع في الجسم بعد 10 أو 12 ساعة، مضيفين أن هذا العنصر ينعكس بطريقة سلبية على نمو الجنين لدى النساء الحوامل، ونصحوا باختيار العبوات التي لا تحتوي على هذه المادة الكيميائية الضارة.

كما أجريت دراسة أخرى على العاملات في صالونات التجميل ووجدوا أن تعرضهم الدائم لطلاء الأظافر يهيج الجلد ويصيب بالأمراض المختلفة وله رد فعل تحسسي على الجلد.

كما يسبب مشاكل في التفكير والذاكرة وله أعراض عصبية ويسبب الغثيان ومشاكل في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى ضعف عمليات الإنجاب ايضا.

ووجد الباحثين أعراض أخرى لامتصاص الجسم لطلاء الأظافر وتشمل الصداع ومشاكل التنفس نتيجة للتعرض له بإفراط.