12 طريقة لفقدان دهون البطن بسهولة مع تقدم العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبا ما تشعر أنه لا توجد طريقة للتغلب على زيادة الوزن المصاحبة للتقدم في السن، ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها فقدان دهون البطن مع التقدم في السن، كما نقل موقع " eatthis".

1- تناول الحبوب الكاملة:

وجد الباحثون في مركز أبحاث التغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص أو أكثر من الحبوب الكاملة كل يوم ويحدون من تناولهم للحبوب المكررة لديهم ما يقرب من 10٪ أقل ضررا ودهونا من أولئك الذين يتناولون نسب أكبر من الحبوب المكررة في نظامهم الغذائي.

2- ممارسة الرياضة:

الجري لبضعة أيام في الأسبوع يمكن أن يُحدث فرقا كبيرا عندما يتعلق الأمر بوزنك وصحتك، ويمكن أن يقلل بشكل كبير من دهون البطن.

3- قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس:

وجد الباحثون في جامعة نورث وسترن أن الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس في الصباح الباكر، لديهم مؤشر كتلة جسم أقل بكثير من أولئك الذين التقطوا أشعة الشمس في وقت لاحق من اليوم.

4- تناول الألياف:

وجد الباحثون في مركز ويك فورست بابتيست الطبي أن زيادة تناول الألياف يرتبط بشكل كبير بخفض الدهون الحشوية، وهي المواد الضارة التي تحيط بأعضائك وترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وسرطان القولون والمستقيم.

5- إضافة البهارات:

وجد الباحثون في جامعة ماستريخت في هولندا أن إضافة 2.56 ملليجرام فقط من الكابسيسين، وهو المركب الذي يعطي الأطعمة الغنية بالتوابل حرارتها إلى وجبات الأشخاص يزيد بشكل كبير من قدرتهم على حرق الدهون دون زيادة ضغط الدم لديهم.

6- ممارسة بعض تمارين الوزن:

يمكنك زيادة إمكانية حرق الدهون في الجسم بالكامل عن طريق إضافة بعض تمارين الوزن إلى روتينك، وفي دراسة نشرت في مجلة Obesity، وجد باحثون في كلية هارفارد للصحة العامة أن الرجال الذين يلتزمون بروتينا يوميا لمدة 20 دقيقة فقط من تدريب الوزن في اليوم إلى التقليل بشكل كبير من خطر اكتساب دهون البطن مع تقدمهم في العمر مقارنة بالرجال الذين لم يقوموا بممارسة تمارين الوزن.

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7- تناول المكسرات:

إضافة بعض الدهون الأحادية غير المشبعة إلى نظامك الغذائي، مثل تلك الموجودة في المكسرات، يمكن أن يساعدك في التخلص من الوزن الزائد حول منطقة الخصر.

ووجد الباحثون في مستشفى جامعة رينا صوفيا في قرطبة بإسبانيا أنه بعد فترة دراسة استمرت 28 يوما، أن الأشخاص الذين خضعوا للدراسة والذين كانت وجباتهم الغذائية غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة أقل عرضة لاكتساب دهون البطن مقارنة بالمجموعات التي تتبع نظاما غذائيا عالي الكربوهيدرات.

8- تناول الشوكولاتة الداكنة:

كشفت الأبحاث المنشورة في المجلة الأوروبية للعلوم الطبية والصيدلانية، أن النساء ذوات الوزن الطبيعي اللائي لديهن دهون زائدة في منطقة البطن بعد إضافتهن 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة عالية الفلافونول إلى نظامهن الغذائي على مدى أسبوع، ساعد ذلك في التقليل من الدهون الزائدة في محيط الخصر والكوليسترول لديهن.

9- إضافة الكالسيوم إلى وجباتك:

تؤدي زيادة تناول الكالسيوم إلى أكثر من مجرد تحسين قوة عظامك، بل إنها تساعد أيضا في منع تجمع وتكوين تلك الدهون الزائدة حول منطقة البطن.

10- إضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي:

كشفت نتائج دراسة أجريت عام 2009 ونشرت في مجلة Bioscience و Biotechnology وBiochemistry أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين أضافوا خل التفاح إلى نظامهم الغذائي على مدى 12 أسبوعا فقدوا وزنا ودهونا في البطن بشكل ملحوظ.

11- التخلص من التوتر:

الاسترخاء بضع دقائق كل يوم يمكن أن يساعدك على عيش حياة أطول وأكثر صحة والتخلص من دهون البطن الزائدة أيضا، نظرا لأنه عندما تشعر بالتوتر، يتدفق هرمونا الكورتيزول إلى مجرى الدم، وهو هرمون مرتبط بتخزين دهون البطن، ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بعد ممارستهم التأمل، أدى ذلك إلى انخفاض مستويات هرمون الكورتيزول لديهم، والتقليل من دهون البطن.

12- ممارسة السباحة:

تساعد السباحة على حرق ما يزيد عن 600 سعرة حرارية في الساعة للشخص متوسطالوزن، وحتى أكثر لمن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.