ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب قبل الذهاب إلى الفراش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعتبر الحليب مصدرا رائعا للعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أنه مفيد لصحة العظام، وله فوائد أكثر عند تناوله قبل النوم، على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع وبعمق دون الاستيقاظ في منتصف الليل، حسب ما جاء في موقع "برايت سايد" الأمريكي.

- يحتوي الحليب على مركبات يمكنها تحسين جودة نومك:

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الحليب يمكن أن يؤدي إلى نوم أفضل، حيث إنه يحتوي على التربتوفان والميلاتونين، ما يساعدك على النوم بشكل أسهل وأسرع.

ويلعب التربتوفان دورا مهما في إنتاج السيروتونين، والذي بدوره يعزز مزاجك، ويمكن أن يساعدك على الاسترخاء، ويساعد الميلاتونين أيضا على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية وتجهيزك للنوم.

2- مصدر كبير للبروتين:

إذا تناولت العشاء قبل النوم، فقد تواجه مشاكل في النوم طوال الليل، لذا من الأفضل تناول كوب من الحليب قبل النوم إذا كنت ترغب في تجنب الاستيقاظ في منتصف الليل.

3- هناك جانب نفسي لشرب الحليب قبل النوم:

إلى حد ما، يمكن أن يساعدك على الاسترخاء والاستعداد للنوم، بالإضافة إلى أن الحليب الدافئ يمكن أن يذكرك بشرب الحليب قبل النوم أثناء مرحلة الطفولة، ما قد يعيد لك ذكريات جيدة ويكون له تأثير مهدئ.

4- يساعدك على إنقاص الوزن:

يتسبب النوم السيئ في زيادة الوزن، لذا فإن تناول كوب من الحليب قبل النوم يساعد على فقدان الوزن والعودة إلى وزنك الطبيعي، نظرا لأنه مليء بالبروتينات المغذية، فهو بديل جيد للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، التي تسبب زيادة الوزن.

5- يزيد من كتلة العضلات الهزيلة:

يحتوي على بروتينات تسمى الكازين وبروتين مصل اللبن، وأظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكازين وبروتين مصل اللبن في المساء يمكن أن يزيد من تخليق البروتين العضلي وبالتالي زيادة كتلة العضلات الهزيلة.