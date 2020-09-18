هند صبري بأزياء شرقية مميزة ما السر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - عالم الموضة ليس فقط مجرد قطع ملابس أنيقة تتألق بها السيدات، أو تلك الإكسسوارات الثمينة التي يتفاخرن بها، بل في أوقات كثيرة ستكون رسالة للإلهام بالعديد من القضايا المختلفة، وبمثابة دعم مجتمعي للأمور الإنسانية.

وتعتبر الفنانة التونسية هند صبري من النجمات اللاتي يتبعن هذا النهج بالكثير من إطلالاتها المختلفة، خاصة أنها تشارك بالعديد من الأنشطة الإنسانية، ولها تأثير ودعم قوي بالقضايا الإنسانية، بالإضافة لكونها سفيرة لبرنامج الأغذية العالمي.

ودائمًا ما تعتمد هند على الأزياء التي تحمل الطابع الشرقي، التي تدعم فيها أصحاب الماركات العربية، أو تحاول توصيل رسالة ما خلال القطع التي تعتمدها، وهنا سوف نستطرد لكِ بعضًا من إطلالات هند صبري بأزياء تحمل رسومات وطابعًا شرقيًا، وإليكِ التفاصيل...



هند صبري بجلباب أبيض برسومات الورود والنقوش الشرقية

هند صبري بجلباب أبيض برسومات الورود والنقوش الشرقية



واحدة من إطلالتها المميزة للأزياء الشرقية، اعتمدت هند صبري على الجلباب الشرقي، والتي دعمت فيه ماركة "دكان" العربية مصممة الجلباب، وعبرت عن حبها لهذا النوع من الأزياء، خاصة أنها مصنوعة بأيادٍ عربية.

تابعي المزيد: مجموعة الأزياء الراقية من إيلي صعب.. رسالة أمل من بيروت إلى العالم



هند صبري بإكسسوارات تحمل حروفًا وزخرفات شرقية

هند صبري بإكسسوارات تحمل حروفًا وزخرفات شرقية



تنعكس شخصية هند صبري على ذوقها بالإكسسوارات بشكل واضح، فحبها للهوية العربية يتضح في اللوك الذي اعتمدت فيه على أقراط أذن تحمل اسم الإشارة "هي" للمسة لافتة للأنظار وأنيقة بالوقت عينه.

Advertisements

تابعي المزيد: الملكة رانيا العبدالله في ذكرى ميلادها الخمسين.. أيقونة في عالم الأزياء



هند صبري بجاكيت من دون أكمام بتوقيع ماركة عالمية يحمل الطابع الشرقي

هند صبري بجاكيت من دون أكمام بتوقيع ماركة عالمية يحمل الطابع الشرقي



أعجبنا الجاكيت الكات الذي اعتمدته هند صبري، يحمل توقيع ماركة Etro العالمية، بلمسات فلكلورية ورسومات شرقية، نسقت معه بنطلونًا وقميصًا أبيض، للمسة مستوحاة أكثر من أجواء الصحراء العربية.

تابعي المزيد: أزياء اليوم الوطني السعودي 2020 للبنات

هند صبري لا تتخلى عن إطلالتها بالقفاطين المغربية

هند صبري لا تتخلى عن إطلالتها بالقفاطين المغربية



القفاطين المغربية تليق كثيرًا بها، خاصة أن هند تقيم حاليًا بمصر مع زوجها المصري وأولادها، وبين حين وآخر، تعود لنا بأجمل القفاطين التي تعبر عن هويتها التونسية، والتي تدعم فيها كذلك أصحاب الماركات المختلفة.

تابعي المزيد: أزياء بلوحة ألوان ترابية هادئة