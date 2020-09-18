العباية المطرزة لمناسباتك الفخمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - العبايات المميزة قطعة أساسية لا غِنَى عنها للفتاة الخليجية، لا سيَّما في المناسبات الضخمة؛ وذلك لما توفره من أناقة واحتشام بتطريزاتها المذهلة التي تلائم المناسبات المختلفة، ومن وحي حسابات دور الأزياء والعبايات على الإنستجرام استوحينا لك -عزيزتي- عدة موديلات لعبايات مطرزة للمناسبات الضخمة، والتي تضفي عليك المزيد من الفخامة.



موديلات عبايات مطرزة للمناسبات

عبايات مطرزة للمناسبات



قبل اختيارك موديلات العبايات المناسبة لمظهرك، اختاري القماش المناسب وفقًا للمواسم والأجواء الصيفية أو الشتوية، واعتمدي دائمًا عند اختيار ألوان العبايات على أحدث صيحات الموضة، وإذا كنت لا تفضلين اتباع الموضة في اختيار العباية فاعتمدي العباية بدرجة السواد الشديدة؛ فهي تمثل سر أناقة وجمال العباءة وسحرها الفريد.

ومن الموديلات الملائمة للمناسبات يمكنك التأنق بعباية سوداء مزينة بقماش المخمل والتطريزات الفضية اللامعة في الجزء العلوي للعباية، أو الظهور بعباية سوداء مطرزة بالزهور البيضاء على الأكتاف بطريقة عصرية تميل للجرأة، ويمكنك اختيار عباية سوداء فضفاضة مزينة بالتطريزات الذهبية في الجزء العلوي بطريقة عصرية، أو تنسيق عباية سوداء مطرزة بالفصوص وطيَّات القماش المميز مع حذاء أبيض بفصوص فضية.

ولخيار أنثوي أنيق يمكنك أن تطلي بعباية مصممة بطبقتين ومطرزة بالخطوط البسيطة بأسلوب متناثر، أو عباية مزينة من المنتصف وعلى الأكمام بتطريزات فضية أنيقة وممتلئة بأسلوب أنيق وفاخر.

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نصائح لاختيار عبايات السهرة

نصائح لاختيار العباية



للسهرات اختاري دائمًا العبايات المزينة والمطرزة بالفصوص، على أن تكون واسعة ومريحة، لأنك بالتأكيد سترتدين تحتها فستان السهرة الخاص بك، لذا اجعلي اختيارك لها يرتكز على المظهر البارز والمريح، بالتطريزات الفاخرة الملائمة للمناسبات، واجعلي عبايتك تعبِّر عنكِ باختيار القصة المناسبة لتبرز شخصيتك، سواء الكلاسيكية أو العصرية أو الجريئة أو الهادئة.

ولا تنسي اختيار العباية المناسبة لشكل جسمك، فإذا كان جسمك على شكل الساعة الرملية بإمكانك اختيار التصاميم المنوعة؛ كونه جسمًا مثاليًّا يناسب مختلف الموديلات، ولتبرزي جمال قوامك اعتمدي العبايات ذات أحزمة الخصر، بينما إن كان جسمك بشكل المستطيل فننصحك بالابتعاد عن التصاميم الضيقة والسوداء، واعتماد العبايات الملونة والتصاميم الفضفاضة متعددة الطبقات خاصة للقوام الرفيع، أما للجسم الممتلئ فابتعدي عن الطبقات والأقمشة المنقوشة، وسوف تناسبك العباية المزخرفة من الأطراف، فيما إن كنتِ صاحبة جسم الكمثرى فارتدي العبايات المصممة بالأقمشة الانسيابية الواسعة؛ لإخفاء امتلاء المنطقة السفلية، وننصحك بالابتعاد عن النقشات في الجزء السفلي.



عادةً ما ترغب الفتيات في اعتماد تصاميم العبايات الحديثة التي تتماشى مع أحدث خطوط الموضة في كل فصل وموسم، وذلك باختيار الصيحات الفاخرة والمتناسبة مع المظهر العربي واحتشامه، ولتحصلي -عزيزتي- على إطلالة مميزة وفاخرة بالعباية اعتمدي إطلالات العبايات السوداء مع النصائح السابقة، واختاري الموديلات المناسبة لقوامك وشخصيتك من وحي تصاميم الإنستجرام.