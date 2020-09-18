تنسيقات بنطال واسع مشجر للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - أصبحت موضة الطبعات أو النقشات المختلفة رائجة جدًا على الملابس، لا سيَّما البناطيل الواسعة التي اعتمدتها دور الموضة والأزياء مؤخرًا بشكل كبير، ولأن المحجبات هن أكثر من يبحثن عن أحدث موديلات الأزياء الواسعة، نقدم لكِ -عزيزتي- عدة تنسيقات للبنطال المشجر الواسع مع القطع المحتشمة المناسبة لمظهرك، إضافة إلى بعض النصائح التي يمكنكِ اعتمادها لإطلالة متكاملة.



تنسيق البناطيل المشجرة والواسعة للمحجبات

البناطيل المشجرة



تُمكنكِ هذه الصيحة من البناطيل من طي البلوزة أو القميص داخل البنطال دون أن يؤثر ذلك على المظهر المحتشم المطلوب لحجابك، ولكن إذا كنتِ تعانين من مشكلة الأرداف الممتلئة، فالأجدر بكِ الابتعاد عن هذا الخيار، وإن كنت من هُواة اختيار معاطف الجينز بمختلف موديلاتها وأطوالها، فسيعزز هذا الخيار أناقتك، خاصة عند الخروج مع الأصدقاء، ويمكنكِ إكماله ببنطال أسود مشجر بالأبيض، واختيار التيشيرت بلون الزهور البيضاء، كما يمكنكِ اعتماد التيشيرت بأي لون حيادي مع بنطال بدرجات الألوان الحيادية أيضًا.

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القميص الأبيض مع البناطيل المشجرة



بينما إن كنتِ من مُحبات القمصان البيضاء، فهناك أكثر من طريقة لارتدائها مع البنطال المشجر والواسع، فيمكنكِ اختيار البنطال بلون حيادي مزين بالتشجيرات الناعمة باللون المفضل لك، فمهما كان اللون؛ فهو سيتماشى مع القميص الأبيض بلا شك، أما إن كنتِ تفضلين ارتداء البلوزات الطويلة؛ فيمكنكِ ببساطة تنسيقها مع البنطال الواسع، فقط اختاريه بلون محايد أو مقارب للطبعات الموجودة بالبنطال، ويمكنكِ الاستعانة بوضع حزام رفيع فوق البلوزة؛ ليحدد منطقة الخصر.

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نصائح لارتداء البنطال المشجر

البناطيل المشجرة للمحجبات



الكثير من النساء يتساءلن عن الطريقة الصحيحة لارتداء البناطيل المشجرة؛ لذا ننصحكِ باعتماد هذه الصيحة في حال كنتِ من ذوات الساق الطويلة؛ لأن هذا النوع من الطبعات يجعل الساقين تبدوان أقصر، وكذلك يمكن اختياره من قبل النساء القصيرات محبات الموضة، ولكن عليهن تنسيقه مع قميص من لون واحد لا أكثر، والأفضل اختيار ألوان البيج والأبيض والأسود، أو أيّ لون من ألوان الطبعات، واختاري اعتماده مع حذاء بكعب عالٍ أو حذاءٍ رياضيّ عصريّ، وذلك وفقًا لمناسبتك، وارتدي الحقيبة والإكسسوارات بتصاميم بسيطة لا تتعارض مع البنطال؛ من أجل الفوز بإطلالة أنيقة دون تكلُّف، ولا تعتمدي هذه الصيحة من البنطال إذا كنتِ كلاسيكيّة الذوق ولا تفضّلين لفت الأنظار بمظهرك، وكذلك في المناسبات الرسمية والمهن التي تحتّم عليكِ أن تحافظي على صورة أكثر جدية.