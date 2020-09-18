استوحي من اطلالات الفاشينيستا المحجبات موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تفضّل المحجبات الا تقتصر خياراتهنّ على ستايل معيّن وتبحث عن اطلالات رسمية وأنيقة مواكبة للموضة .



شاهدي مجموعة من اطلالات أزياء محجبات رسمية مناسبة للعمل وكذلك تليق بأجواء خريف 2020.

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إطلالات رسمية للعمل من الفاشينيستا الخليجيات

تميل الفتيات للتنوع في إطلالاتهن، لا سيما في العمل، ولصعوبة اختيار بعض المحجبات إطلالات متجددة وأنيقة يوميًّا جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات محتشمة باستايل رسمي من مُدونات الموضة الخليجيات؛ لتتأنقي في المكتب على غرارهن.

خيارات لولوة الخطاف للمحجبات في المكتب



خيارات لؤلؤة الخطاف





لولوة الخطاف يوتيوبر وبلوجر يتابع حسابها الرسمي على إنستجرام أكثر من ٥٤٠ ألف متابع، حيث تنشر عليه العديد من الصور لإطلالاتها المتنوعة التي استوحينا لك عزيزتي منها عدة خيارات مناسبة للمكتب، وظهرت في إحداها بقميص أبيض رسمي وبنطال ومعطف رماديين مزينين بالذهبي بطريقة أنيقة، وجمَّلت إطلالتها بحجاب أبيض وإكسسوارات فضية لإطلالة أنيقة رسمية مناسبة للشابات، وارتدت في الإطلالة الثانية بنطالاً أسودَ وبلوزة طويلة سوداء مزينة بحزام ذهبي للخصر، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالأبيض والأسود لخيار حيادي أنيق ومناسب للعمل.



إطلالات دلال الدوب للعمل





دلال الدوب







دلال الدوب مدوّنة موضة كويتية ويوتيوبر مختصة بالأزياء والمكياج، والمواضيع التي تهم الشابات، ويتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني ونصف مليون متابع، ومن وحيها جمعنا لكِ عدة خيارات مناسبة للعمل، حيث نسقت بنطالاً أسودَ واسعًا وبلوزة بيضاء مع بليزر أبيض بطبعات سوداء ناعمة، وزينت إطلالتها بحقيبة برتقالية لزي عصري مميز، وتأنقت في إطلالة مشابهة ببنطال برتقالي واسع وبلوزة بيضاء مع بليزر أبيض مزين بطبعات زرقاء، وزينت إطلالتها بالأبيض والبرتقالي لخيار مناسب للشابات، واختارت في الإطلالة الثالثة بنطالاً وبليزرًا باللون الأسود المزين بخطوط طولية بيضاء مع تيشيرت أسود بسيط.

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تنسيقات رسمية من مريم محمد



مريم محمد



تنشر البلوجر المختصة بالأزياء مريم محمد الكثير من الصور لإطلالاتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، والذي يتابعها من خلاله أكثر من مليوني متابع، حيث تجملت ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء ومعطف بيج، وتزينت في إطلالة أخرى ببنطال جينز ضيق وقميص زهري واسع مزين بحزام للخصر وزينت إطلالتها بإكسسوارات ملونة، وتألقت في الإطلالة الثالثة ببنطال واسع من الجينز الأسود مع قميص أبيض ومعطف بني مصمم بشكل الصدرية لإطلالة حيادية أنيقة، وفي الإطلالة الأخيرة ظهرت ببنطال زهري وقميص أبيض مزين بحزام للخصر وريش أبيض ناعم لمظهر أنثوي أنيق.

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ملابس مناسبة للعمل من سارة الدهيم







سارة الدهيم



سارة الدهيم بلوجر ومؤثرة في مجال الموضة والأزياء، تنشر على حسابها الرسمي على إنستجرام الكثير من الصور لإطلالاتها المتنوعة، حيث يتابعها حوالي ١٠٠ ألف متابع، ومن وحيها جمعنا لكِ عدة خيارين مميزين، حيث جاءت ببنطال وحجاب باللون الأبيض مع قميص زيتي طويل مزين بأزرار ومطاطات ناعمة، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال جينز أزرق مع بلوزة بيضاء بسيطة وقميص بيج مصمم بأسلوب شبابي.







إطلالات للخريف من مدوّنات الموضة



مع اقتراب دخول فصل الخريف في الدول العربية، نقدم لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة إطلالات محتشمة ومنسقة بعناية؛ لتتناسب مع أجواء الخريف وألوانه المختلفة في كل الإطلالات اليومية. ومن مدوّنات الموضة العربيات استوحينا لك من أفكارهن عدة خيارات تناسب شخصيتك ومناسباتك.



تنسيقات قطع البليزر مع البنطال

تنسيق البليزر مع البنطال



تعتمد الكثيرات من الفتيات المحجبات على قطع البليزر بألوانها وأشكالها المتعددة؛ وذلك لخفّته وحشمته وإضفائه الكثير من الأناقة والجمال على خياراتهن المختلفة. ومن وحي مدوّنات الموضة نلهمك عدة إطلالات، حيث يمكنك تنسيق البليزر البني المتناسب مع الخريف مع بنطال الجينز الأزرق وتيشيرت وحجاب باللون البرتقالي الساطع، الذي يُعَدُّ من أفضل الألوان لخريف هذا العام، أو نسِّقي البليزر الأبيض الملون برسومات اللونين البني والأزرق بطريقة شبابية، مع إطلالة محايدة بقميص أسود وبنطال واسع من الجينز الأزرق، كما يمكنك اختيار البليزر الأحمر مع بنطال من الجينز وتيشيرت أبيض لإطلالة كلاسيكية مناسبة للفتيات المحجبات في الخريف.





خيارات التنورة بألوان الخريف





خيارات التنورة



تعتمد الكثيرات من النساء على التنورة بمختلف تصميماتها في الخريف، ومن مدونات الموضة يمكنك التأنق بتنورة بيليسيه بنية مع بلوزة وحذاء باللون الأسود لزي حيادي أنيق، أو الظهور بتنورة بنفسجية مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة الأكتاف وحجاب ملون بطريقة مناسبة للخريف وتناسب أيضًا الفتيات الممتلئات، كما اخترنا لكِ تنورة بنية واسعة مع بلوزة بنية مزينة برسومات اللونين الأزرق والأحمر لأسلوب مميز ومنسق بألوان الخريف، ويمكنك أن تطلي بتنورة بيليسيه باللون البرغندي مع بلوزة سوداء، وإكمال تفاصيل الإطلالة بالبيج.





إطلالات كاجوال بالبنطال

تنسيقات كاجول بالبنطال





لأن البنطلونات تناسب الخيارات الكاجوال، نقدم لكِ -عزيزتي- عدة خيارات منسقة بأسلوب أنيق ومريح مصمم بأسلوب يناسب إطلالتك في الحجاب؛ حيث يمكنك أن تطلي بقميص من الجينز الأزرق مع بنطال وحجاب باللون البرتقالي، الذي يُعد من أفضل ألوان خريف ٢٠٢٠، واخترنا لكِ بنطالًا وبلوزة باللون البيج مع حذاء أبيض وحجاب ملون لخيار شبابي، ويمكنك التزين ببنطال أسود وتيشيرت أبيض برسوم كرتونية مع معطف من الجينز الأصفر، كما يمكنك التألق ببنطال بني واسع مع بلوزة سوداء وحجاب بني مرسوم بالبرتقالي والأسود.