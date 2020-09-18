كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - الحناء هي عجينة يمكن للسيدات استخدامها لعمل وشم مؤقت للزينة، وعادة ما يتلاشى وشم الحناء في غضون بضعة أسابيع إلى شهور، وهناك عدة طرق فعالة يمكن أن تزيل الحناء بشكل أسرع.



من المعروف أن الحناء تصبغ طبقة الجلد الخارجية باللون الأسود، وقد تزيل العديد من طرق التقشير والتطهير المختلفة الحناء من الوجه.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة إزالة الحناء الأسود من الوجه، يمكنك أن اختيار ما يناسبك، للحصول على نتيجة فعالة.



1- الصابون والماء الدافئ



يمكن أن يساعد تدليك وشم الحناء بالصابون اللطيف والماء الدافئ في إزالة بعض أصباغ الوشم، إذ يمكن للمرأة أن تضع الصابون على المنطقة المستهدفة وتدليكها بيديها، أو باستخدام إسفنجة ناعمة قبل غسل الجلد بالماء الدافئ.



وينصح بتكرار هذه الطريقة عدة مرات في اليوم لإزالة الوشم نهائيا، ومن بعدها يتم وضع غسول مرطب لحماية البشرة من الجفاف.

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2- عصير الليمون

عصير الليمون



يحتوي الليمون على خصائص طبيعية لـ تفتيح البشرة وإزالة البقع الناتجة عن وشم الحناء، ويمكن للمرأة أن تقع الليمون إلى نصفين أو أرباع، وفركه على الجلد بلف لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق.



ثم غسل الجلد بالماء الدافئ، وتجفيفه جيدا، ووضع مرطب مناسب لمنع جفاف الجلد، ولا بد من توخي الحذر عند استخدام هذه الطريقة لأن الخصائص الحمضية لعصير الليمون قد تسبب تهيج بشرة الوجه.

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3- مقشر

مقشر



لا تصبغ الحناء سوى الطبقات الخارجية من الجلد، لذا فإن استخدام مقشر الوجه قد يساعد في إزالة وشم الحناء بشكل أسرع.



وقبل وضع مقشر الوجه، لا بد من غسل الوجه بالماء الدافئ ومن بعدها يتم وضع المقشر وتدليكه برفق، لتقشير أي جلد ميت.



4- بيكربونات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم



يمكن أن يكون بيكربونات الصوديوم مقشرا ممتازا في إزالة البقع الناتجة عن وشم الحناء، بخلطها مع عصير الليمون، وتكوين عجينة سميكة، ووضعها على مكان الحناء وتركمها لمدة 10 دقائق قبل غسلها بالماء الدافئ.



ويمكن للمرأة أن تعيد تطبيق هذه الطريقة مرة واحدة يوميا، ومن المهم ترطيب الوجه جيدا لمنع جفاف الجلد وتهيجه.

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