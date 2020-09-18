طريقة تطبيق الأظافر المطعمة بالذهب الوردي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - عادت صيحة الأظافر المطعمة بالذهب الوردي لهذا الموسم بشكل كبير، حيث تبقى الدرجات المعدنية على قمة موضة طلاء الأظافر لهذا العام، وأصبحت من أكثر الألوان انتشارًا بين عاشقات طلاء الأظافر، وذلك لما توفره من أنوثة وأناقة عالية تتلاءم مع كل المناسبات، وذلك باختلاف تصاميمها، فإليك فيما يلي نصائح لوضع هذه الصيحة على أظافرك بالإضافة إلى أشكاله.



طريقة مذهلة لتطبيق الأظافر المطعمة بالذهب الوردي

الأظافر المطعمة بالذهب الوردي

اجتاح لون الذهب الوردي عالم الجمال؛ كونه يلائم جميع ألوان البشرة ويزيدها رقة وأناقة، ولأن طلاء الأظافر أصبح من أساسيّات أناقة النساء اليوميّة بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، وليبدو بشكل أجمل.

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خطوات سهلة :

موضة مميّزة



في البداية اغمري الفرشاة في علبة طلاء الأظافر جيدًا حتى تمتلئ بالسائل، وجربي الإمساك بالفرشاة بأصابع الإبهام والسبابة والوسطى لمزيد من الدعم؛ حتى تسهلي على نفسك وضع طلاء الأظافر لليد اليمنى واليسرى، ولا تملئي الفرشاة كثيرًا؛ حتى لا تزيد على الجلد المحيط بأظافرك، ومن ثمّ اضربي الفرشاة على يمين الظفر ثمّ جانبه الأيسر وأخيرًا في المنتصف، وتذكّري أن تبدئي من قاعدة الظفر قبل تطبيق الضربات الثلاث، وضعي طبقتين رقيقتين من الطلاء ليبدو لونهما أجمل، بدلًا من وضع طبقة واحدة غليظة لن تجفّ إلّا بعد وقت طويل، وسوق تتقشر وانتظري للحظات قبل تطبيق كلّ طبقة.

نصيحة :

طلاء الأظافر الزهري الذهبي

وننصحك بوضع الطلاء الشفّاف قبل وضع الطلاء الملوّن؛ ليقي ظفركِ من التصبُّغ بلون الطلاء عند إزالته، وبعد الانتهاء من تطبيق طلاء الأظافر ضعي أصابعكِ في وعاء يحتوي على مكعبات من الثلج ليجفّ بشكل سريع، أو بإمكانكِ وضع يديكِ تحت صنبور المياه بشرط أن تكون مياهه باردة، ويفضّل أن تضعي علبة طلاء الأظافر بعد الانتهاء من استخدامها في مكان بارد كالثلّاجة؛ حتى تدوم تركيبته لمدّة أطول، علمًا بأن الشمس والحرارة المرتفعة تُبدّلان من كثافة ولون المناكير مع مرور الوقت.

ونُذكرك -عزيزتي- أنه يمكنك إضافة ألوان مناكير مقاربة لدرجة الأظافر التي اخترتها، وتلوين أظافرك بدرجات مختلفة أو تزيين الطبقة العلوية بلون أفتح من السفلية أو العكس، وذلك لتمنحك مظهرًا عصريًّا مميزًا وفريدًا من نوعه.

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