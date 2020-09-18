قانوني يوضح عقوبة زوجة كفر الشيخ صاحبة الـ73 فيديو إباحي

علاقات و مجتمع

73 فيديو إباحي منسوبة لسيدة متزوجة من أحد الرجال في كفر الشيخ، وهو ما تلقاه الرجل الذي علم بخيانة زوجته، والتي عرفت واقعتها بـ"سيدة كفر الشيخ"، التي اعتادت تلقي الأموال مقابل ممارسة العلاقات غير الشرعية.

حاولت السيدة في البداية خداع زوجها، بأن الصور والفيديوهات مفبركة، ليقدم بلاغ إلى مباحث الانترنت، لكن الحقيقة التي كشفها، كانت مفاجأة مدوية بالنسبة له، حتى شكك في نسب طفلته، واتهم زوجته بالزنا.

ومن جانبه، علق الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن القضية لازالت قيد التحقيق وتعمل النيابة على تفريغ الفيديوهات والاستماع لرؤية الشهود، لذلك الحديث عن قضية الزنا، أمر لازال في بدايته.

وتابع "السيد"، خلال حديثه لـ"هن"، بأن القضية حتى الآن تمثل فعل فاضح وممارسة الفجور والفسق، وهذه عقوبتها طبقًا للقانون الجنائي 3 أعوام.

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قضية سيدة كفر الشيخ

وكان " محمد. ع.أ"، البالغ من العمر 36 عاماً، ويعمل جزاراً بمحافظة كفر الشيخ، اتهم زوجته "سمر. م.ي"، بـ" الزنا"، وخلال الاستماع لأقواله في النيابة العامة، قدم 73 مقطع فيديو جرى تحريزها من هاتف الزوجة.

وكشف الزوج في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، عن أنه تلقى مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه عقب حصول زوجته على إجازة في الفترة الماضية، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تحتوي على محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأمر وكيل النيابة باستدعاء "م.ع.أ"، 36 عاماً، جزار، ويقيم بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وسؤاله في محضر شرطة بقسم أول شرطة كفر الشيخ، حول اتهامه لزوجته بالزنا.

وخلال سؤاله في المحضر الذي حرره، أكد أنه رصد مقاطع فيديو إباحية تظهر فيها زوجته مع أحد الأشخاص يقيم بمركز الرياض، وهي عارية في أحضانه، وجرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في تلك الدولة كعاملة في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبي المتعة الحرام، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى العرض على النيابة العامة.