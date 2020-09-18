محامية أحمد حسن وزينب: توقعت إخلاء سبيلهما.. وعيطوا من الفرحة بعد القرار

علاقات و مجتمع

"سعادة مصحوبة بدموع الفرح".. كذلك كان رد فعل "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب بعد قرار النائب العام بإخلاء سبيلهما بضمان مالي 40 ألف جنيه.

مي التونسي، إحدى محاميي الدفاع عن "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب قالت: "أشعر بالسعادة بعد تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ونشكر النائب العام لإصداره إخلاء السبيل".

واضافت خلال حديثها لـ "هُن"، "كان في توقع لإخلاء السبيل منذ بداية التحقيقات، حرصا على تحقيق الترابط الأسري ومستقبل الطفلة، وأحمد حسن وزينب في قمة السعادة من القرار وعيطوا من الفرحة".

وكان من بين محاميي الدفاع، حسام دحروج، أحمد عيد، علي مجدي، أحمد رضا، مي تونسي، أسماء بكر.

Advertisements

أول تعليق من "الطفولة والأمومة" بعد إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب

وعلق صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزجته زينب، قائلًا إنه مؤيد لتلك الخطوة التي وصفها بـ"الإنسانية"، والتي تم خلالها مراعاة صغر سن الطفلة "إيلين" التي لم تكمل عامها الثاني.

وأضاف "صبري"، في أول تعليق عقب الإفراج عنهما لـ"الوطن"، أن الحضانة ستكون لوالديها على أن يتم متابعتهما من قِبل المجلس، وفحص كافة محتوى الفيديوهات التي يقدماها باستمرار

تفاصيل القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة "استخدام طفلتيهما في الفيديوهات الخاصة بهما"، داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

وكانت آخر الفيديوهات المثيرة للغضب، كانت منذ أيام، إذ نشر الزوجان مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الأم "زينب" بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التي دخلت في نوبة بكاء وصراخ، حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الأبوان في حالة ضحك شديد.

مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بشكل موسع أثار غضب المتابعين الذي جاء في عدد من التعليقات منها: "لازم يتقبض عليهم"، "معقولة في أم تعمل كده".