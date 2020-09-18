طبيبة تحذر من إزالة شعر الوجه بـ"الملقاط" وتحدد الطرق الآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
ترغب النساء في إزالة الشعر الزائد من الوجه، لإظهار جمالهن، ما يدفعن أحيانا لاستخدام أشياء تضر بهن، ومنها استخدام "الملقاط".
وفي التقرير، نستعرض أضرار استخدام "الملقاط" لإزالة شعر الوجه الزائد، حسب ما أوضحت الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في تصريحها لـ"الخليج 365".
- زيادة كثافة الشعر أكثر من اللازم.
- تهيّج واحمرار الجلد.
- التهابات الجلد.
- حدوث قشور في الجلد.
-الإصابة بالإكزيما التلامسية، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.
- اسمرار الجلد.
-استخدام الملقاط يؤدي لإزالة الشعر فقط وليس الجذور، ما يسبب ظهور بقع وحبيبات صغيرة سوداء على الجلد.
ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، السيدات بإزالة شعر الوجه الزائد من خلال اتباع الطرق الآمنة التالية:
- طريقة الفتلة، وتساعد هذه الطريقة في إزالة الشعر الزائد من الجذور.
- السويت.
- الليزر.
وشددت "علم الدين"، على ضرورة تجنب استخدام الكريمات والملقاط لإزالة الشعر الزائد، تجنبا لحدوث الأضرار التي تم ذكرها سابقا.
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