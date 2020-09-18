منها الجزر والطماطم.. 9 أنواع من الخضروات تزداد فوائدها بعد الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الخضروات من الأطعمة المفيدة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، وبالرغم من أن بعضها يفقد قيمته الغذائية عند الطهي، إلا أن هناك أنواع أخرى تصبح أكثر فائدة عند طهيها، وهي كالتالي، وفق ما نقل موقع "eatthis":

1- الطماطم:

وجدت دراسة نشرت عام 2002 في مجلة الزراعة والكيمياء الغذائية، أن الطماطم المطبوخة تحتوي على مستويات أعلى بكثير من الليكوبين من تلك النيئة، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يساعد على انخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

2- نبات الهليون:

مليء بفيتامينات مكافحة السرطان A وC وE، وكشفت دراسة نشرت عام 2009 في المجلة الدولية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، أن الطهي عزز نشاطه المضاد للأكسدة بنسبة 16 إلى 25٪.

كما وجدت دراسة أخرى نشرت عام 2009 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن طهيه يزيد من مستويات حمض الفينول، والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

3- السبانخ:

أظهرت دراسة أجريت عام 2005 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن طهي السبانخ يمكن أن يقلل من حمض الأكساليك الذي يتداخل مع امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم بنسبة تصل إلى 53 بالمائة، بالإضافة إلى أن الطهي يضمن احتفاظها بمستوياتها من حمض الفوليك، وهو مهم لا يلعب دورا في تكوين الحمض النووي فقط، بل يمكنه أيضا تقليل خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان.

4- المشروم:

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف، ما قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

اكتشفت دراسة نشرت عام 2006 في مجلة Food Chemistry أن تعريض المشروم للحرارة يساعد بشكل كبير في تنشيط المواد المضادة للأكسدة الموجودة به، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مستويات أعلى من البوتاسيوم والنياسين والزنك.

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5- الكرفس:

وفقا لدراسة أجريت عام 2009 في مجلة علوم الغذاء، يصبح الكرفس أكثر صحة عند طهيه، نظرا لأن قدرته من المواد المضادة للأكسدة تزداد فقط عند طهيه.

6- الجزر:

يحتوي على بيتا كاروتين وهي مادة تسمى كاروتينويد يحولها الجسم إلى فيتامين أ، والذي يلعب دورا رئيسيا في دعم نمو العظام وتحسين الرؤية والحفاظ على نظام المناعة.

وأظهرت دراسة نشرت عام 2000 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن طهي الجزر يعزز مستويات البيتا كاروتين الموجودة به ويضاعف من قوة مضادات الأكسدة أيضا.

7- الفاصوليا الخضراء:

وفقا لدراسة أجريت عام 2007 في مجلة Nutrition Research، قد يكون للفاصوليا الخضراء المطبوخة على البخار فوائد أكبر في خفض الكوليسترول مقارنة بالنيئة، كما أنها تحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة عندما يتم طهيها.

8- الكرنب:

وفقا لكلية هارفارد للصحة العامة، يحتوي الكرنب الخام على أيزوثيوسيانات، والتي تمنع الجسم من استخدام اليود الذي يحتاجه للغدة الدرقية، لذا فإن طهيه يساعد على إلغاء تنشيط الإنزيمات التي تؤدي إلى هذا التأثير الضار المحتمل.

9- الباذنجان:

وجدت دراسة أجريت عام 2007 في مجلة Nutrition Research أن طهي الباذنجان يسمح لمكوناته بالارتباط مع الأحماض الصفراوية، ما يسمح للكبد بتكسير الكوليسترول بسهولة أكبر وتقليل وجوده في مجرى الدم، وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 في كيمياء الأغذية أنه عند شوي الباذنجان يحتفظ بكميات أعلى من حمض الكلوروجينيك، ما يبطئ إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم وبالتالي من المحتمل أن يخفض ضغط الدم وخطر الإصابة بمرض السكري.