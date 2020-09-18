أول تعليق من "الطفولة والأمومة" بعد إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب: هنتابع الطفلة

علاقات و مجتمع

علق صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزجته زينب، قائلًا إنه مؤيد لتلك الخطوة التي وصفها بـ"الإنسانية"، والتي تم خلالها مراعاة صغر سن الطفلة "إيلين" التي لم تكمل عامها الثاني.

وأضاف "صبري"، في أول تعليق عقب الإفراج عنهما لـ"الوطن"، أن الحضانة ستكون لوالديها على أن يتم متابعتهما من قِبل المجلس، وفحص كافة محتوى الفيديوهات التي يقدماها باستمرار، مع الإشراف على تربيتهما للطفلة والذهاب إليها بصفة دورية للاطمئنان على حالتها، مردفا: "غالبا هنروحها كل أسبوع أو أسبوعين علشان نتابعها بنفسنا، وهنقدم تقارير مستمرة بده، علشان كده طلبنا من النيابة عنوان ثابت ليهم، منعا للتهرب".

وعن الهجوم الذي تعرض له "الطفولة والأمومة" لتعريض الأبوين للحبس، أوضح "صبري": "هم اللي عملوا في نفسهم كده، وهم اللي غلطوا وكان لازم يتحاسبوا"، مشددا على أن التقرير الأول الذي تم تقديمه إلى جهات التحقيق تضمن الرفق بحال الطفلة من خلال أن تتحول الحضانة لجدة للأب لها، "مقولناش تروح دار رعاية زي ما الناس طلعت إشاعات".

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وتمنى عدم تقديم أحمد حسن وزجته مقاطع فيديو جديدة، وأن يتعلما مما حدث لهما خلال الأيام الماضية، "أنا لو مكانهم مش هقدم محتوى مثير للجدل تاني، حتى لو بكسب فلوس كتير".

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل أحمد حسن وزينب بكفالة مالية

استكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.