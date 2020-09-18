فنانات تزوجن ممن يصغرهن في السن.. آخرهن ياسمين عبدالعزيز

علاقات و مجتمع

في أول لقاء إعلامي يجمع بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، بعد زواجهما، جاء من خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، كشف الثنائي عن جوانب من حياتهما الشخصية بداية من تعارفهما حتى الزواج.

ومن الأمور التي تحدث عنها "ياسمين" و"أحمد" عن فارق السن بينهما، ليلعن "العوضي" بأن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تكبره بـ6 أعوام، وليس كما تداول البعض أنها أكبر منه بـ 10 أو 12 عامًا.

ولم تكن "ياسمين" هي أول من تزوجت من رجل يصغرها في السن، فقد سبقتها عدد من الفنانات اللائي ارتبطن بغيرهن رغم فارق السن.

هالة صدقي

عقب انفصال الفنانة هالة صدقي عن زوجها رجل الأعمال مجدي وليم، تكررت تجربتها مع قفص الزوجية للمرة الثانية، التي جاءت في العام 2007، من المحامي سامح سامي، وأنجبت منه طفليها التوأم "مريم ويوسف".

وكشفت "هالة" خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال" أنها أكبر من زوجها بـ7 أعوام، لكنها اكتشفت بعد ذلك أن فارق العمر ليس مهمًا.

سمية الخشاب وأحمد سعد

تزوجت الفنانة سمية الخشاب، من المطرب أحمد سعد، في أكتوبر 2017، وكانت "سمية"، تكبره بقرابة حوالي 15 عاماً.

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وخلال حلقة "شيخ الحارة"، التي حلت بها "سمية" ضيفة وقت زواجها من الفنان أحمد سعد، تحدثت عن فارق السن بينها وبين أحمد سعد: "كان دايمًا بيقولي أنا حاسس إن عندي 70 سنة جنبك، إنتي عندك حيوية ونشاط، بحس إن أنتي بنتي الصغيرة".

سعاد حسني وزكي فطين عبدالوهاب

وفي الوقت الذي كان يتدرب فيه زكي فطين عبدالوهاب، الطالب وقتها بمعهد السينما، مع المخرج علي بدر خان، في فيلم "أهل القمة"، والذي شاركت في بطولته الفنانة سعاد حسني، وقع بينهما التعارف الأول الذي وصل إلى الإعجاب ومنه إلى الزواج.

تزوج "زكي" من الفنانة الراحلة سعاد حسني، رغم أنها تكبره في العمر، ولم يستمر الزواج طويلًا بسبب رفض والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، وذلك بسبب فارق العمر، فسعاد حسني كانت وقتها نجمة كبيرة، بينما زكي فطين، طالب في المعهد.

علوية جميل ومحمود المليجي

عرفت الفنانة الراحلة علوية جميل، بشخصيتها القوية التي أوقعت شرير الشاشة محمود المليجي، في حبها، لتطلب منه تطليق زوجاته، حتى يتسنى لهما الزواج، رغم أنها تكبره في العمر.

وبحسب إيهاب المليجي، وهو ابن شقيق الراحل محمود المليجي، الذي تحدث عن عمه الذي عامل "علوية" زوجته كأنها والدته: "كان عمي محمود يعتبر علوية زي والدته،‏ وكانت أكبر منه وشخصيتها أقوى منه بكتير، ينصاع لجميع أوامرها وطلباتها خاصة بعد اكتشافه كما أخبره الأطباء بعد فترة من الزواج بأنه لا يستطيع الإنجاب، وكان كل دخله عند علوية وهي تشيل الفلوس في البيت، وكانت علوية ترفض زيارة أي واحد له في البيت فكان يقابل أصحابه في القهوة أو على الكازينو''.

الشحرورة صباح وفادي

وفي 1986 شاركت الشحرورة صباح بآخر فيلم لبناني لها "أيام اللولو"، وقتها تعرفت على الشاب اللبنانية فادي، الذي كان يعمل وقتها راقصًا في فرقة استعراضية ومتزوج من ملكة جمال لبنان السابقة، لكنه طلقها حتى يتزوج من صباح.

واستمر زواج "صباح" و"فادي" لمدة 15 عامًا، رغم أنها تكبره بحوالي 25 عامًا.