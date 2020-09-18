دفاع أحمد حسن: إخلاء سبيل بكفالة 40 ألف جنيه وفي طريقهما لقسم البساتين

علاقات و مجتمع

كشفت المحامية مي التونسي، إحدى محاميي الدفاع عن "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، إخلاء سبيل بضمان مالي 40 ألف جنيه وفي طريقهما لقسم البساتين لاستكمال الإجراءات.

وكان من بين محاميي الدفاع، حسام دحروج، أحمد عيد، علي مجدي، أحمد رضا، مي تونسي، أسماء بكر مع المتهمين، وقررت النيابة تسليم الصغيرة لجدتها والدة الأب.

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تفاصيل القبض عن أحمد حسن وزينب

وكانت استمعت نيابة البساتين بإشراف المستشار مصطفى المتناوي لأقوال مسؤول بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، حول اتهام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بالاتجار في البشر وتعريض حياتة طفلتهما للخطر واستغلالها بشكل سيئ وصناعة فيديوهات للتربح من خلفها.

كما وصل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، إلى نيابة البساتين لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.

وهذا ليس الفيديو الأول، حيث نشر الثنائي فيديوهات للطفلة أيلين يعتبرها رواد مواقع "السوشيال ميديا"، مستفزة.