ريم البارودي تتألق في جلسة تصوير جديدة بفستان برتقالي غامق

لايف ستايل

بإطلالة جذابة خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير خاصة، أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم ملكة جمال مصر وملكة جمال المراهقات، بعدسة المصور ياسر حماية.

وظهرت ريم البارودي، مرتدية فستانا أنيقا باللون البرتقالي الغامق كاشفا عن جمالها وأناقتها، من تصميم الاستايلست أحمد عبدالله.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم في المكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال عيونها، ووضع أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح، الذي يبرز جمال أنوثتها بلمسات من خبيرة التجميل نورهان عمرو.

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وتركت شعرها مرفوعا بأناقة أعلى كتفيها بطريقة جذابة تكشف جمالها، وبمجوهرات من جلامور وشعر ناصر هير دريسر.

وحققت ريم البارودي نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبدالله.

وتشارك ريم البارودي في البرنامج الذي يعرض أيام السبت والأحد والاثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع، يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودي في الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.