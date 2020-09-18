أكسسوارات الشعر بمختلف أشكالها أبرز صيحات خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تضفي أكسسوارات الشعر لمسة مميزة على إطلالة المرأة، وتزيّن شعرها وتسريحتها بأفضل طريقة. ويسجّل هذا الخريف عودة قوية لأكسسوارات الشعر بمختلف أشكالها وأحجامها، في مقدّمها المشابك الصغيرة والكبيرة، ووشاح الشعر الحريري المطبّع بالزهور.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أكسسوارات الشعر، التي ستكون من أبرز صيحات خريف 2020.



مشابك الشعر صغيرة الحجم

مشابك الشعر صغيرة الحجم



مشبك الشعر الصغير، أو كليبس الشعر، موضة تعود الى مرحلة التسعينيات، وها هي تعود بقوة في خريف 2020. لذلك، لا تترددي في الاحتفاظ بمشبكي شعر صغيرين في محفظتك لتثبيت شعرك أو غرّتك بهما، فهذا الأمر لن يستغرق منك أكثر من ثوان معدودة، واختاريهما مرصّعين بالشواروفسكي أو أحجار الراين الصغيرة.

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مقاطع الشعر المخلب الصغيرة

مقاطع الشعر المخلب الصغيرة



تعد مقاطع الشعر المخلب الصغيرة خياراً مثالياً عندما تريدين رفع شعرك والحصول على مظهر أنيق، وهي ملائمة لمختلف الأوقات، حيث تساعدك في تثبيت شعرك كله الى الخلف، أو الحصول على تسريحة نصف مرفوعة، لذلك هي عملية جداً ومثالية للمرأة العاملة بشكل خاص.

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أربطة Scrunchie

أربطة Scrunchie

مهما كانت تسريحات الشعر المرفوعة التي تريدين اعتمادها هذا الخريف، بدءاً من تسريحة الضفائر الفرنسية، مروراً بتسريحة ذيل الحصان، وصولاً الى تسريحة الشعر نصف المرفوع، بإمكانك اعتماد أربطة Scrunchie، أبرز صيحات شعر خريف 2020، والتي تتوافر بألوان كثيرة لتلائم كافة ألوان ملابسك الخريفية، ولتثبتي شعرك بها كما يحلو لك.

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وشاح الشعر الحريري

وشاح الشعر الحريري



يشهد هذا الخريف عودة قوية لوشائح الشعر الحريرية المرنة والناعمة، التي بإمكانك اعتمادها بطرق مختلفة، مما يجعلها مناسبة لغالبية الأوقات. بإمكانك مثلاً اعتمادها مع تسريحة ذيل الحصان المرتفعة والمنخفضة على حد سواء، إذ تمنحها لمسة أنيقة جداً، أو مع تسريحة الكعكة، كما بإمكانك اعتمادها من دون الحاجة الى ربط شعرك، بحيث تضعينها في مقدمة الرأس لترفعي شعرك عن وجهك وتحصلي على إطلالة مريحة.

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مشابك الشعر المرصعة بالكريستال

مشابك الشعر المرصعة بالكريستال



ستكون مشابك الشعر المرصعة بالكريستال أحد أكثر اتجاهات الشعر بروزاً في خريف 2020، وهي ستضفي على إطلالتك لمسة أنيقة جداً وتمكّنك من تثبيت شعرك بسرعة والتحكم بتسريحات شعرك بكل سهولة.اختاريها صغيرة الحجم تفادياً للمبالغة.