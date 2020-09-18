جنيفير لوبيز تخطّت الخمسين ولا تزال كالفتاة العشرينية بالجينز!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تعتمد الممثلة والمغنية والمنتجة التلفزيونية جنيفر لوبيز خيارات الأزياء الأنيقة بالأسلوب الشبابي المرح، وكونها مصممة أزياء؛ فهي تميل عادةً للاعتماد على أبرز خطوط الموضة في إطلالاتها، ومن وحيها جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات بصيحة الدنيم.. فأيُّها الأجمل برأيك؟



ما هي صيحة الدنيم؟

إطلالات جنيفر لوبيز بالدنيم



الدنيم هي قطع أزياء مصنوعة من قماش الجينز، ولا تفارق صيحات الموضة مهما تبدلت الفصول، وهي قطع خالدة لا تختفي على مدار السنين، كما أنها تناسب مختلف فصول السنة، كما تتناسب مع خيارات الأزياء الرسمية أو في الجمعات البسيطة الشبابية، وتعد خيارًا مثاليًّا للإطلالات النهارية وأيام التسوق الطويل والسفر؛ حيث تضفي لمسة مميزة وعصرية على أيّ زيّ، ويمكن لهذه القطع تحويل اللوك من بسيط إلى متميّز وأنيق.

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خيارات عصرية بصيحة الدنيم

خيارات عصرية



تميل جنيفر لوبيز في اختياراتها للأزياء الشبابية ذات المظهر الغريب والمميز، ومنها أطلت بمعطف جينز مزين برسومات لشخصيات كرتونية من الخلف، مع بنطال قطني باللون السماوي الفاتح، وزيّنت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر بأسلوب الكعكة مع النظارات الشمسية الضخمة والأقراط الدائرية، وفي إطلالة أخرى؛ ظهرت بجمبسوت عصري مصمم من الأعلى بقماش أبيض مزين بالجينز المطرز بالفضي، مع حزام مميز للخصر، وسرحت شعرها بأسلوب مموَّج مع مكياج ناعم باللون الزهري؛ لإطلالة أنثوية بأسلوب عصري مميز.

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إطلالات قمصان الجينز

إطلالات قمصان الجينز



تعتمد جنيفر لوبيز على إطلالات القمصان الناعمة بقماش الدنيم، ومن أبرز خياراتها قميص كلاسيكي جينز مزين بأزرار ناعمة، مع بنطال بصيحة الجينز الممزق، وأكملت مظهرها بحذاء بوت بني وتسريحة الشعر المموج لمظهر عفوي، وفي إطلالة أخرى ارتدت قميصًا قصيرًا من الجينز مع بنطال بدرجة داكنة من الأزرق، وزيّنت الإطلالة بخواتم فضية متعددة وتسريحة شعر منسدلة.

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تنسيقات الدنيم في الشتاء من جنيفر لوبيز

تنسيقات الدنيم في الشتاء



تختار جنيفر لوبيز بناطيل الجينز بأنواعها في فصل الشتاء، وتنسقها بعدة طرق، ومن أبرز خياراتها استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة أفكار، حيث نسقت بنطالَ الجينز مع بلوزة صوفية بيضاء ومعطف من الفرو البني، وأكملت مظهرها بحذاء بوت وتسريحة مرفوعة للشعر؛ لإطلالة مناسبة للسفر، وفي الإطلالة الثانية تألقت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة صوفية بنية ومعطف بني طويل، وجمّلت مظهرها بقبعة بنية وحذاء رياضي أبيض، وفي الإطلالة الثالثة؛ اختارت زيًّا حياديًّا ببنطال سكيني أزرق مع معطف جلد أسود وحذاء بوت أسود قصير.