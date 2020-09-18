صيحة الأكتاف العريضة في خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - عندما تفكّر السيدة بموضة الثمانينات؛ يتراءى فوراً إلى ذهنها الأقمشة البرّاقة، الأكتاف العريضة والمنفوخة، وإذا كانت من محبّي هذه الصيحات؛ فيجب أن تقتنيها في خزانتها لخريف 2020.



طلّة ولا أجمل

إيزابيل ماران Isabel Marant

لا شكّ أن صيحة الأكتاف العريضة من أكثر الصيحات التي طبعت موضة الثمانينات، أما لخريف 2020؛ فقد لجأت دور الأزياء العالمية إلى تصاميم مستوحاة من هذه الحقبة، فبرزت على منصاتها الفساتين مع الأكتاف الحادة والبارزة التي يمكن اعتمادها خلال فترات النهار؛ من خلال تنسيق بلوزة بأكمام عريضة مع سروال من الجينز وحذاء رياضي؛ لطلّة كاجوال ولا أجمل.

أما لفترات المساء، فمن الممكن أن تختار السيدة فستاناً قصيراً بقصة الكتف الواحدة العريضة، أو البلوزة السوداء، أو البلايزر الأسود مع الأكمام الملوّنة.

والجدير ذكره أن التصاميم التي تتميّز بالأكتاف العريضة تناسب السيدة المستقلّة، القوية، والتي تفرض حضورها وجرأتها، وتسعى إلى لفت الانتباه والأنظار من حولها.

رافقت الأكتاف العريضة مختلف التصاميم لخريف 2020، فجاءت مرتبطة بالفساتين، القمصان، المعاطف، والسترات بأشكال مختلفة؛ مرة مبطّنة، ومرة على شكل كشاكش وأخرى بقصّات منتفخة، لِمَ لا تختارين من بين هذه الموديلات الشكل الذي يناسب ذوقكِ؛ للحصول على إطلالة لافتة هذا الخريف؟!

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إطلالة مميزة ومتجدّدة

سان لوران Saint Laurent

المطلوب هو عدم التردّد في اعتماد موضة الأكتاف العريضة هذا الخريف، مع الحرص على عدم المبالغة في تنسيق الإكسسوارات؛ حتى لا تقع السيدة في فخّ الابتذال، خاصة إذا كانت صاحبة أكتاف عريضة، أو صاحبة جسم التفاحة، فيجب عدم اللجوء إلى هذه الصيحة؛ إذ إنها لا تليق بشكل جسمها.

أما إذا كانت صاحبة أسلوب جريء ومغامر؛ فما عليها سوى اللجوء إلى التصاميم ذات الأكتاف العريضة المبتكرة وغير الاعتيادية، من المهم في هذا الإطار أن تختار فستاناً مكسّراً وذا أكتاف عريضة ومروّسة.

وفي حال كانت صاحبة أسلوب كلاسيكي؛ فمن المهم أن تلجأ إلى الأكتاف العريضة غير المبالغ بها، كتنسيق السترة مع سروال كلاسيكي؛ لتسليط الضوء على هذه القطعة، أو مع الفستان ذي الأكمام المنتفخة والأكتاف العريضة؛ لإطلالة مميزة ومتجددة لكل سيّدة عصرية وكلاسيكية في الوقت عينه.

وفيما يتعلّق بالسترة التي تتمتّع بالكشاكش؛ فهذه القطعة ستضفي الحركة والحيوية على إطلالة كل سيدة تبحث عن تصاميم ريترو بنفحة مميّزة، بالإضافة إلى أنها ستعيدها إلى موضة ثمانينيات القرن الماضي، كما أنها تليق بالسيدة التي تحبّ تفاصيل الأزياء الكلاسيكية، ولكن بنفحة عصرية.

وأخيراً، يجب ألا ننسى الجواكت ذات الأكتاف العريضة، التي عادت هذا الخريف بألوانها المبهرة، هذه الموضة التي كانت رائجة في الثمانينات والتسعينات، عادت في معظم عروض الأزياء العالمية، أما بالنسبة إلى طولها؛ فهي طويلة كالمعطف الشتوي، وقصيرة.

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