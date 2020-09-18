لخريف 2020.. لا تتخلي عن هذه الإكسسوارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تعد الإكسسوارات من القطع الأساسية التي لا تتخلى عنها معظم السيدات في إطلالاتهن؛ فهي تضفي عليهن قدراً من الجاذبية والأناقة.

وترى بعض السيدات أن إطلالاتهن لا تكتمل إلا باعتماد الإكسسوارات المناسب لهن، ومع بداية كل موسم يكون له إكسسوارات معينة لا يمكن الاستغناء عنها، ولا بد من تواجدها في خزانة كل فتاة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة موديلات من إكسسوارات لخريف 2020، لا تتخلي عنها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



قلادة ذات طبقات متعددة

قلادة ذات طبقات متعددة



تعد القلادة ذات الطبقات المتعددة من الإكسسوارات التي يجب أن تتوافر بخزانتك؛ إذ يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات، سواء النهارية أو المسائية، كما أنها تناسب كل الفتيات.

وهناك تصاميم متنوعة من هذه القلادة، فهناك ذات طبقات متعددة قصيرة، وأخرى طويلة، وأهم ما تتمتع به أنه يمكن تنسيقها مع إكسسوارات اليد، كالخواتم والأساور والساعات.

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قرط متباين الشكل واللون

قرط متباين الشكل واللون



لا يزال القرط المتباين، سواء في اللون أو الشكل أو كليهما، يحتل صدارة موضة الإكسسوارات لخريف 2020؛ إذ يمكن الاستعانة به في مختلف الإطلالات، وتحديداً المسائية، كالحفلات أو السهرات الكبيرة.

وهناك تصاميم متعددة من الأقراط المتباينة؛ لتناسب كل الإطلالات، سواء الكاجوال أو الفورمال، أو غيرهما.

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طقم كامل من الذهب الأصفر واللؤلؤ

طقم كامل من الذهب الأصفر واللؤلؤ



إذا كنتِ من محبي حضور الحفلات والسهرات، فعليكِ ألا تستغني عن هذا الموديل من الإكسسوارات، وهو طقم كامل من الذهب الأصفر وحبات اللؤلؤ الدائرية، ويتكون من قرط وسوار وخاتم، وقلادة تلتف حول الرقبة مباشرة.

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طقم من الأحجار الكريمة

طقم من الأحجار الكريمة



تفضل الكثير من السيدات الاستعانة بالإكسسوارات المصنوعة من الأحجار الكريمة؛ إذ تضفي عليهن قدراً من الجاذبية والأناقة.

وإذا كنتِ من محبي هذه الإكسسوارات؛ فيمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم لقرط متوسط الحجم، وقلادة متوسطة الطول، ويتدلى منها عدة أشكال من الأحجار الكريمة أيضاً، ويمكنكِ الاستعانة به في مختلف الأوقات والمناسبات.

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طقم من الذهب الأبيض والأصفر

طقم من الذهب الأبيض والأصفر



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة مسائية؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم المصنوع من الذهب الأبيض والأصفر، لقلادة على شكل جنزير، وقرط متباين اللون، أحدهما بالذهب الأبيض، والآخر من الذهب الأصفر.

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