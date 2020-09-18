فيديو.. بائع ورد يطارد سيارة عمرو دياب بالزمالك.. والهضبة: "مخدتش منك حاجة والمصحف"

علاقات و مجتمع

ظهر الفنان عمرو دياب أمام أحد المراكب النيلية في منطقة الزمالك بالقاهرة، مساء أمس، وبصحته داخل السيارة السوداء التي تقودها الفنانة دينا الشربيني.

والتف حول سيارة الهضبة الكثير من المعجبين لالتقاط بعض الصور التذكارية، لكن الأمن الخاص بهما رفض إعطاء الفرصة لأحد من المعجبين بالتصوير معهما، ومنع التكدس أمام السيارة.

كان من بين الذين حاولوا الاقتراب من السيارة، "محمد"، بائع الورد الذي يعمل بالمنطقة منذ سنوات، فور علمه بوصول سيارة عمرو دياب، سارع بين المواطنين واتجه إلى شباك السيارة من اتجاه دينا الشربيني، في محاولة لإعطائها وردة، إلا أن عمرو دياب كان يحاول الخروج من الزحام والتحرك بسيارته سريعا، فأغلق زجاج السيارة وهو يخاطب بائع الورد: "حاسب رجلك يابني، أنا مخدتش منك حاجة والمصحف"، ثم تحرك سريعا.

بائع الورد: مكنتش عايز فلوس.. بحب عمرو دياب وكان نفسي أتصور معاه

من جانبه قال محمد، بائع الورد، لـ"الوطن": "كان نفسي ياخد مني الوردة للفنانة دينا الشربيني عشان أنا بحبها، وكنت نفسي أديها وردة، حتي لو من غير فلوس بس هو رفض ومشي على طول ع الزحمة".

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وأضاف محمد أنه يعمل في بيع الورد منذ سنتين، وهذة المرة الأولى التي يري فيها الفنان عمرو دياب أمام هذا المركب، وأنه كان يحلم بأن يرى الفنان ويلتقط معه إحدى الصور التذكارية، متابعا: "أنا مكنتش عايز أخد فلوس.. كنت عايز أخد صورة وأديلهم وردة بس".

عمرو دياب ودينا الشربيني في أماكن السهر

واعتاد الهضبة عمرو دياب، الظهور مع دينا الشربيني في العديد من المناسبات، كان آخرها الظهور معا بصحبة المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، حيث نشر سامي، صورة تجمعهم معا عبر حسابه على إنستجرام صباح اليوم، وعلق: "الناس الحلوة في أماكن السهر".

ومن قبلها، ظهرت دينا الشربيني بصحبة الهضبة وهي تحتضنه في إحدى المناسبات، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي، كما جمعمها معا كليب "في أماكن السهر" والذي حقق نجاحا واسعا وتجاوز ملايين المشاهدات بعد أيام قليلة من عرضه.

وعبرت دينا الشربيني عن حبها للهضبة في مرات عديدة، وقالت في تصريحات تليفزيونية سابقة: "عمرو دياب فارس بمعنى الكلمة، وملهم لكل إللي يقرب منه، ودايما بيشجعني ويدعمني"، كما عبر عمرو دياب عن حبه لدينا الشربيني في إحدى حفلاته الاخيرة، والتي ظهرت معه خلال غنائه على المسرح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو في وقت سابق يجمع عمرو دياب، ودينا الشربينى، خلال إحياء حفل زفاف بالساحل الشمالى.

وأظهر الفيديو، عمرو دياب وهو يغنى "ورحمة أبويا بحبه" من أغنية "بحبه"، موجها نظراته إلى دينا الشربينى وهى ترقص فى الحفل على نغمات الأغنية.