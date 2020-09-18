فيديو.. حكايات الحب والغزل من العوضي وحلمي لـ ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي

علاقات و مجتمع

أحمد حلمي عن تقدمه لخطبة منى زكي: "أبوها قالي متخرجوش مع بعض"

حلمي يحكي تفاصيل أول لقاء مع منى زكي: مكنتش مستحمي وخايف تشم ريحتي

أحمد العوضي يكشف فارق العمر مع ياسمين عبدالعزيز: مش 12 سنة

أحمد العوضي: ياسمين عبدالعزيز كسرت الأباجورة عشان بتغير عليا منها

خلال أسبوع واحد، استحوذ كل من الفنانين أحمد حلمي وأحمد العوضي، على اهتمام المشاهدين، بسبب لقاءات تليفزيونية تحدثا خلالها عن حبهما، وعلاقتهما العاطفية مع نجمتين من جيل واحد، هما ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي، بعد سنوات من الشهرة، لا تزال تلمع منى زكي في بيتها كربة أسرة، وكذلك ياسمين عبدالعزيز بعد أن اختارت حب جديد بعد طلاقها، ووقع الاختيار على أحمد العوضي.

وعكس المتعارف عليه، دوما ما تتحدث الأنثى عن الحب والبيت والأسرة، كان أحمد حلمي متحدثا لبقا وجيدًا يروي تفاصي زواجه من منى زكي، وكذلك مراحل تربية الأطفال، وكيف نما الحب في بيتهما حتى الآن.

أما أحمد العوضي فكان يتحدث عن الحب الجديد، ونفى شائعات كذلك، وأوضح حقائق كانت غائبة، بالإضافة إلى المرح الذي رواه من بيته وحدث مع زوجته ياسمين عبد العزيز.

حديث أحمد حلمي عن منى زكي وأسرته

تحدث الفنان أحمد حلمي، عن قصة اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته الفنانة منى زكي، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC" قائلًا إنه كان معجبًا بها كفنانة، لا أكثر، قبل أن يدخل عالم التمثيل.

وأضاف حلمي، "في مرة قاعد مع واحد صاحبي على القهوة، قالي أنت هتتجوز منى زكي، فقلت إنه مطبق وبيخرف، وقلتله أنت القهوجي حطلك حاجة في الشاي، فقالي مش بهزر".

وتابع، أنه كان يقدم برنامج أطفال، وتحدث إليه المنتج محمد فوزي وطلب منه أن يلتقيه في المكتب: "وقتها مكنتش معروف، كنت بطلع بإيدي وقفايا"، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى مكتبه في هيئة ليست جيدة ولم يكن يرتدي ملابس جيدة أيضًا، وكان متعبًا بسبب انتهائه للتو من تصوير إحدى حلقات برنامجه.

وأردف: "لما رحت وقابلته وشفت منى زكي، وكرهت نفسي ومحمد فوزي لأني قابلتها وأنا مكنتش لابس كويس، ودخلت قعدت في الكرسي اللي قدامها، مكنتش مركز في حاجة إلا إن ريحتي متهبش عليها لأني مكنتش مستحمي".

وواصل: "عرض عليّ أن أشارك في المسرحية ولم أتحدث طيلة الجلسة، لأنني كنت أخشى رد فعلها تجاه رائحتي، وتحدثت مع المنتج على انفراد، وشعرت أنهما يتحدثان عني بسوء، وعندما خرجا قالا لي إنهما سيتحدثان إليّ لاحقًا فاعتقدت أنه رفضني، وهذا لم يحدث، لأنه أبلغني بعد ذلك بأنني سأشارك في المسرحية".

وأضاف حلمي، "لما نزلنا من مكتبه حاولت أتكلم معها وقالت لي إنها هتشارك في المسرحية وأخدت رقم تليفونها بحجة البروفات".

وحول قصة اعترافه بحبها، قال: "كنا بنتكلم في مرة وعرفت إنها هتسافر جنوب إفريقيا عشان تصور فيلم أفريكانو، فقررت أقولها بعدما كنت خايف من أول خطوة وإني أخسر صداقتها، خاصةً إني كنت في بداية مشواري، كنت بجيب كيلو بطاطس باكله بالعيش".

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وتابع: "كنا راكبين مركب مع الشلة، وقلتلها لما نوصل لقصر المانسترلي وإحنا ماشيين بالمركب، وساعتها طلعنا عند بوز المركب زي تايتنك وقلتلها بحبك، بصيت لي فضحكت وجريت وراحت لصحابها، ووقتها مكنتش عارف أعمل إيه ومقلتش حاجة لحد ما سافرت".

وأشار إلى أنه أرسل لها باقة ورد في جنوب إفريقيا، لكنها لم ترد عليه: "قررت أن أسألها عن الورود، فتعجبت واتضح أن هناك شخصًا يرسل إليها ورد كل يوم، وأخبرتها أنني أرسلت باقة ورد لها، فشكرتني، وسألتها عن مشاعرها تجاهي، فقالت لي إنها تحبني".

وتحدث أحمد حلمي عن تفاصيل الزواج والشقة والشبكة والمهر، وقال إنه تحدث مع شقيق زوجته الفنانة منى زكي، عندما تقدم لخطبتها، وذلك قبل أن يرجع والدها من السفر.

وأضاف حلمي: "عندما قابلت والدها كان متفهمًا وضعي، ولم يسألني عن إمكانياتي المادية، لأنه أدرك أننا نحب بعضنا، طلب مني منخرجش مع بعض، وإني أزورها في البيت أو نخرج مع أصحابنا، وقالي هرجع تاني بعد سنة وقولي عملت إيه، ووقتها كنت فاكر إني مش هعمل حاجة لأني مكنش معايا فلوس والمدة كانت قليلة جدًا، كمان حدد مبلغ معين للشبكة وكان 30 أو 40 ألف جنيه".

وأشار إلى أنه شارك في إعلان لشركة اتصالات شهيرة مع النجم محمد سعد، واشترط الحصول على 40 ألف جنيه، لكي يحصل على حق الشبكة، فوافقت الشركة.

وقال "حلمي" إنه حاول الحصول على شقة الزوجية في منطقة المهندسين، لكن أثمان الشقق هناك كان باهظًا للغاية، لكنه استطاع الحصول على شقة بالصدفة، بسبب تعرض صاحبها لضائقة مادية.

وواصل: "الشقة كانت مفروشة، وكان رافض الدفع بنظام الأقساط بسبب الأزمة المادية، لكني لما كلمته أقنعته وقلت له إني هدفع الأقساط من الشغل، وكان معايا سمسار مكنش مصدق اللي حصل، بعدها استلمتها لأنها مفروشة ووضبت الشقة وفضلت نايم جواها لحد ما خلصتها واتجوزنا فيها، مشيت بالنية".

حديث أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

وظهر أحمد العوضي في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وتحدث عن بداية إعلان العلاقة، مؤكدا أنه كان هناك تخوفًا من إعلان علاقته بياسمين، "العلاقة كانت في بدايتها، ولو حدث أي شيء أو انفصال ستنقلب مواقع التواصل والصحف علينا دون أي سبب، وبعد التأكد من حبنا، قررنا الزواج وأعلنا ذلك للجميع".

وعن فرق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز، أوضح أن زوجته أكبر منه بـ 6 سنوات فقط، وليس كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنها أكبر منه بـ10 أو 12 سنة.

وأضاف "العوضي"، أنه انزعج بشكل كبير من التعليقات والتقارير التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرق السن بينه وبين ياسمين عبد العزيز، متابعا: "محدش ليه دعوة أصلا، تعالى أسألني وأنا أقولك الحقيقة، وبعدين إيه يعني 6 سنين".

وقال "العوضي"، إنه رُشح للعمل في مسلسل "لآخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، "كنت نفسي أشتغل معاها من بدري، كنت واخد قرار إني معملش ظابط، بس لما قالوا لي ظابط مع ياسمين وافقت على طول".

وتابع: "في أول بروفة كانت عايزة تدبحلي القطة، خبطتني على كتفي، ورديت عليها"، وأوضح أنه خطط للجلوس بجانب الفنانة ياسمين في أحد بروفات المسلسل، معقبًا: "نسيت الإسكريبت وبصيت معاها واتكلمت معاها لحد ما ضحكت، يعني قلبها مال"، مؤكدًا أن علاقة زواجهم جاءت طبيعية من إعجاب لحب ثم زواج بعد ذلك.

وروى الفنان أحمد العوضي، موقفا طريفا بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في منزل والده، يدل على غيرتها الشديدة عليه.

وقال "العوضي" إن ياسمين لا تقارن بالنسبة للغيرة، "مرة كانت جاية تزور والدي في البيت وعندي أباجورة نازلة شوية، وهي قاعدة خبطت في الأباجورة في كتفها، فبتقولي إيه ده؟ فقولتها دي "دولت"، أنا مسميها دولت عشان بتتحرك".

وتابع: "قالتلي دولت مين؟ فقولتلها أنا مسمي الأباجورة دولت وبحبها، قالتلي والله العظيم؟ راحت مكسراها وهنا أدركت أن الموضوع كبير، لما أباجورة واسمها دولت عملت فيها كدة ما بالك لو فيه دولت فعلا؟".

وتحدث "العوضي" كذلك عن المرة التي طلبت فيها ياسمين عبدالعزيز الطلاق، "لما عرفت إني باكل الكبدة نية بالفلفل استغربت جدًا ولما شافتني إفتكرت الكبدة جيلي، ولما عرفت إنها كبدة نية قالتلي طلقني".

وتابع: "قالتلي لما بتاكل كبدة نية أومال أنا هتعمل فيا إيه، وحاولت أقنعها أن الكبده ممكن تتاكل نية".