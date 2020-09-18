قصة حب جادا وويل سميث في يوم ميلادها.. فوجئ بخيانتها على الهواء

علاقات و مجتمع

لم تكن الزوجة الأولى في حياة ويل سميث، إذ سبق وتزوج من "شيري زامبين"، وأنجبا "ويلارد كرستوفر سمث الثالث"، المعروف بـ"تري"، ولكن حدث الطلاق في 1995، لكنه اعتبر بأنها حب حياته، تعرّفا على بعضهما البعض للمرّة الأولى في عام 1995 حين قدّمت تجربة أداء للتمثيل أمامه.

كان الموعد الأول لهما في ميكسيكو ويُقال إنّ جادا لم تعتبره ظريفًا أوّل مرّة التقته، وسرعان ما أصبحا يتناولان العشاء مع أصدقاء مشتركين لتزيد الرومانسية بينهما مع مرور الوقت، هي الفنانة جادا كورين بينكيت سميث.

ويتزامن اليوم 18 سبتمبر، مع يوم ميلاد جادا بينكيت سميث الـ 49، ويُقدم هُن لقطات من حياتها مع الفنان ويل سميث، خلال السطور التالية.

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التقى الثنائي في ميكسيكو، وتزوّجا في عام 1997، وكان حفل زفافهما سريًّا واحتُفل به في بالتيمور في كلوستيرز مانشو، وانجبا ولد وبنت هما "جايدن كرستوفر" في سنة 1998، والذي ظهر معه في فيلم "البحث عن السعادة"، و"ويلو كميل رين" في 2000، والتي ظهرت في فيلم "أنا أسطورة" كأبنت "ويل"، يملك "ويل" مع أخيه "هاري سمث" شركة "تريبول" التنموية في بيفرلي هيلز.

وفي عام 2018، احتفل ​ويل سميث​ بمرور 20 عاماً على زواجه من جادا بينكيت سميث، ذات الأصول الإفريقية، بنشر صورة من حفل زفافهما وبعض الدروس التي تعلمها طيلة الأعوام الماضية وساعدت في إنجاح علاقتهما الزوجية.

ونشر "سميث" الصورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وأرفقها برسالة مؤثرة ذكر فيها أهم الدروس التي تعلمها في الماضي، وأولها أن "الحب مثل البستان يحتاج إلى الرعاية الدائمة كي يبقى وينمو".

واستكمل "سميث" رسالته، قائلا: "تعلمت أن أسعد بمساعدتك في تنمية أحلامك، بدلًا من الدخول في صراعات من أجل إشباع احتياجاتي الأنانية وعدم إحساسي بالأمان، فالحب هو الإنصات والعطاء والحرية"

وختم رسالته بتهنئة زوجته "جادا"، قائلًا: "عيد زواج سعيد ملكتي، أنا مكرس دائمًا لرعاية حقيقتك العميقة".

جادا تكشف كواليس خيانتها لويل سميث

قبل 4 سنوات ونصف انفصل الثنائي عن بعضهم البعض، لتقرر جادا إجراء محادثة مع زوجها وكشفت أن علاقتها مع أوجست السينا حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف، مضيفة خلال حديثها إلى زوجها ويل سميث، في برنامجها الحواري Red Table Talk: "كنا قد انفصلنا، ومع مرور الوقت، دخلت في علاقة مع أوجست".