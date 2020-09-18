باحثون ينصحون: اغسل أنفك وفمك بمحلول اليود للوقاية من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع، شركات الأدوية لإنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا، فاجأنا مجموعة من الباحثين بحيلة فعّالة يمكن أن يقضي على الفيروس.

توصلت دراسة جديدة إلى أن غسل الأنف والفم بمحلول اليود قد يحميك من الإصابة بفيروس كورونا.

سكب الباحثون محاليل مطهر بوفيدون اليود (PVP-I) بثلاثة تركيزات مختلفة على عينة من فيروس كورونا، ووجدوا أن تركيز 0.5 في المائة فقط عطل حركة الفيروس في أقل من 15 دقيقة، وفقا لما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الفريق القائم على الدراسة وهو من كلية الطب بجامعة كونيتيكت بأمريكا، إن شطف الأنف والفم بمحلول اليود يمكن أن يمنع انتشار الفيروس من شخص لآخر، ويقلل من شدة الأعراض عن طريق تقليل كمية الفيروس التي تنتقل إلى الرئتين.

وأضاف الباحثون أنه من المعروف أن الأنف يحتوي على مستويات عالية من مستقبلات ACE-2، والتي يستخدمها الفيروس للدخول وإصابة الخلايا البشرية، لذلك ركزت العديد من التجارب السريرية على غسل الأنف كوسيلة للحد من الوباء الذي أودى بحياة ملايين الأشخاص.

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ووجدت الأبحاث السابقة أن PVP-I كان فعالًا في تعطيل مسببات الأمراض المتعلقة بالفيروس بما في ذلك متلازمة الجهاز التنفسي الحادة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأوضح الباحثون أنه تم تخفيف المحلول بثلاثة تركيزات مختلفة، 0.5٪، 1.25٪، 2.5٪، ثم تمت مقارنة تركيزاته بمحلول إيثانول بنسبة 70 في المائة وحدثت التفاعلات بعد 15 و30 ثانية.

وبينت الدراسة أن جميع مطهرات اليود الثلاثة، حتى الأقل تركيزًا، عطلت الفيروس تمامًا في غضون 15 ثانية فقط، ما أثبت أن الإيثانول لم يكن قادرًا على قتل الفيروس تمامًا خلال نفس الفترة الزمنية.

وينصح الباحثون الناس بغسل الأنف قبل الخروج لتجنب انتشار الفيروس في الأماكن المزدحمة.

ويقول الباحثون إن هذا يمكن أن يقلل من خطر إصابة شخص ما بحالة خطيرة من فيروس كورونا عن طريق تقليل الحمل الفيروسي الذي ينتقل إلى الرئتين.

يذكر أن اليود كان له تأثير سابق بقتل السارس وهذه ليست المرة الأولى لإثبات فعاليته.